Vincenzo Chianese | 29 Aprile 2024

Nel corso di una diretta social, Fiordaliso afferma che Giuseppe Garibaldi sarebbe innamorato di Beatrice Luzzi: arriva la reazione dell’ex gieffino.

La reazione di Giuseppe Garibaldi

Chi ha seguito bene il Grande Fratello sa bene che all’interno della casa è nato un rapporto speciale tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi. Nonostante tra i due, per un periodo, ci siano state parecchie tensioni, nelle ultime settimane di reclusione tra loro è avvenuto un inaspettato riavvicinamento che ha attirato l’attenzione del web. Anche dopo la fine del reality show di Canale 5 il collaboratore scolastico e l’attrice hanno iniziato a sentirsi assiduamente e solo pochi giorni fa si sono rivisti a Roma, riaccendendo così le speranze dei fan. Ma non solo.

Nelle ultime ore intanto è accaduto dell’altro che non è passato inosservato e che sta facendo discutere. Tutto è iniziato quando Fiordaliso ha tenuto una diretta sul suo profilo Instagram in compagnia di Giuseppe Garibaldi. A un tratto gli ex gieffini sono finiti a parlare proprio di Beatrice Luzzi e a quel punto a intervenire è stata la cantante. Secondo Marina infatti il collaboratore scolastico sarebbe innamorato dell’attrice e ha così affermato:

“Di Bea non si sa, ma tu sei innamorato cotto come una pera. Di Bea non lo so, questo lo deve dire lei. Io che conosco Giuseppe però posso dire che qui c’è una cotta in corso. Ovviamente si tratta del mio pensiero eh”.

Fiorda: “Tu sei innamorato cotto, cotto, cotto!”

Giuseppe: “Oh, zia!”

Fiorda: “Qui c’è una cotta in corso”

Giuseppe: “zia ma che stai dicendo?”

Fiorda: “io dico il mio pensiero, la zia non può parlare”



Giuseppe che diventa tutto rosso dall’imbarazzo🥹#beabaldi pic.twitter.com/KiRbTwaFQf — Marti🌸 16/03/24❤️‍🩹 (@Skoolsucks2) April 28, 2024

Non è tardata ad arrivare la reazione di Giuseppe Garibaldi che a quel punto, visibilmente imbarazzato, ha cercato di sviare sull’argomento. Senza dubbio però pare che ormai tra il collaboratore scolastico e Beatrice Luzzi le cose stiano procedendo a gonfie vele e a oggi i due ex gieffini continuano a frequentarsi. Ma cosa accadrà nel corso delle prossime settimane? Non resta che attendere per scoprirlo.