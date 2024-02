Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Febbraio 2024

Questa sera Giuseppe Garibaldi ha finalmente fatto il suo ritorno nella casa del Grande Fratello dopo essere uscito una seconda volta a causa di un nuovo malore. Ecco le sue parole e l’accoglienza degli altri concorrenti.

Il ritorno di Giuseppe Garibaldi

Per fortuna Giuseppe Garibaldi è tornato in gara al Grande Fratello nella puntata del 19 febbraio 2024. Qualche giorno fa ha avuto un nuovo malore e ha fatto preoccupare i suoi fan, i famigliari e gli altri concorrenti del reality. Grazie al cielo sta meglio e questa sera ha fatto il suo rientro a sorpresa:

“Mi hanno fatto un bel tagliando. Neanche in Ferrari lo fanno. Una settimana lunga, ma sono sano come un pesce. Solo un po’ di stress dovuto al fatto che mi emoziono molto facilmente”.

Il conduttore ha fatto notare che Giuseppe Garibaldi sta segnando un vero e proprio record entrando al Grande Fratello per la seconda volta nella stessa edizione. Facendo una battuta il gieffino ha affermato: “Spero sia l’ultima. Spero che quel detto ‘non c’è due senza tre’ con me non funzioni“.

Garibaldi è prontissimo: questa sera si torna nella Casa! 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/niu9pZGkyl — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2024

In seguito, come possiamo vedere nel video qui sotto, Giuseppe è effettivamente entrato in casa dai suoi amici. Questi, all’inizio, erano stati bloccati dagli autori per via di uno scherzo organizzato dal gieffino e da Signorini, ma alla fine hanno potuto riabbracciarlo. Gli sono corsi tutti incontro e lo hanno stretto molto forte, felici di riaverlo tra loro.

Garibaldi torna in Casa… ma così come tutti lo abbiamo conosciuto! 😍 #GrandeFratello pic.twitter.com/79uJZjDixE — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 19, 2024

Anche tutti i fan del programma e di Garibaldi hanno scritto commenti conditi di grandissimo entusiasmo sui social. “Bellissimo, a me piace“, esclama un utente. Speriamo che adesso se la possa godere fino alla fine o fino a un’eventuale eliminazione, senza pensare più ai malori avuti. Vi terremo aggiornati con tutti ciò che accadrà.