Il racconto di Chiara Ferragni

Ancora una volta in queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Chiara Ferragni. Sui social infatti l’influencer, dopo aver svelato perché ha scelto Leone e Vittoria come nomi per i suoi figli, e dopo aver ammesso cosa ha pensato la prima volta che ha visto Fedez, ha raccontato ulteriori dettagli su quando ha conosciuto il cantante. Tutti sicuramente conoscono bene la storia di come i Ferragnez si sono innamorati, ma adesso Chiara ha svelato i dettagli sul primo incontro con Federico. Queste le sue dichiarazioni:

“Tutti mi state chiedendo storie di quando ho conosciuto Fede. Ne ho parlato in varie interviste, nel documentario, ecc…, ma mai in maniera dettagliata. La prima volta che ho visto la sua faccia, come vi ho già detto nell’altro video, era sulla cover di Rolling Stone Italia a ottobre 2014. Andiamo avanti di un anno e qualche mese, siamo a dicembre 2015, io abitavo a Los Angeles, stavo con un ragazzo californiano da due anni e mezzo. Era una relazione però che volevo terminare, non ci andavo d’accordo, mi faceva molto soffrire. Al tempo stesso però avevo paura di stare a LA da sola. Anche Fede era in una relazione con la sua ex. Ci siamo incontrati in un hotel grazie a questa coppia di amici in comune che volevano farci conoscere senza creare love story. Solo per farci conoscere, e magari farci lavorare insieme”.

E ancora Chiara Ferragni ha aggiunto:

“Ci troviamo in questo hotel di Milano, lui con la sua ex fidanzata e io col mio ex ex fidanzato, che non era il ragazzo con cui stavo, ma il ragazzo con cui all’epoca ancora lavoravo. Andiamo d’accordo, parliamo di diverse cose. Mi ricordo che non ne potevo più della mia relazione, non sapevo come uscirne, lui mi aveva dato un vibe bellissimo, molto rilassato. […] A marzo 2016 lascio questo mio ex fidanzato, scopro che anche Fede si era mollato, però non ci sentimmo. Sento parlare di lui in maniera ossessiva a maggio 2016 perché esce la canzone ‘Vorrei Ma Non Posto’. Tutti mi dissero che aveva parlato di me e io ho pensato: ‘Oddio, chissà che ca**o avrà detto’. Ero terrorizzata dal fatto che mi avesse presa in giro. Invece poi ho ascoltato la canzone ed è stato super carino”.

