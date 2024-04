Giuseppe Giofrè a Verissimo: “Vittima di bullismo, mi gridavano femminuccia perché ballavo”

Spettacolo

Andrea Sanna | 14 Aprile 2024

Amici 23 verissimo

Dopo la puntata di ieri di Amici 23, appuntamento che si è concluso con un grande colpo di scena, Giuseppe Giofrè (uno dei giudici del talent) è tornato a Verissimo per fare quattro chiacchiere con Silvia Toffanin. Il ballerino ha confessato di essere stato vittima di bullismo.

Giuseppe Giofrè sul bullismo a Verissimo

Oggi Giuseppe Giofrè è stato ospite di Verissimo e ha parlato della sua vita, raccontata nel libro Stidda. La conduttrice Silvia Toffanin ha ripercorso con il ballerino e giudice di Amici 23, la sua carriera, ma anche aneddoti del suo passato.

Così Giuseppe Giofrè ha confidato ai microfoni di Verissimo di essere stato vittima di bullismo quando era ragazzino e di non averne mai parlato con i genitori. È brutto pensare che ci siano delle persone che si nascondono dietro a questi gesti, perché sono davvero molto brutti, però a Giuseppe hanno dato la forza di continuare.

“Ritornare indietro e pensarci è come se lo stessi vivendo adesso, ricordo benissimo che tornavo a casa da lungomare di Gioia Tauro, era estate”, ha detto in trasmissione da Silvia Toffanin, Giuseppe Giofrè.

Sempre nel programma di Canale 5, Giuseppe Giofrè ha raccontato che in quei momenti di divertimento del dopo scuola, che sono soliti per i ragazzi, non lo sono stato per lui. Perché sì, quelli che considerava fossero amici in realtà si sono rivelati tutt’altro:

“Se i miei genitori sapevano delle botte che ricevevo? Non l’ho mai detto, sono sempre stato un tipo riservato. Oggi i miei genitori forse capiranno che c’erano altre cose che magari non dicevo”, ha detto Giuseppe Giofrè.

Per nascondersi dunque da questi momenti uno dei modi era la danza. Questo permetteva al ballerino di lasciarsi tutto alle spalle e nascondere anche ai suoi genitori cosa stava succedendo. Il papà e la mamma di Giuseppe Giofrè l’hanno saputo, infatti, solo un anno fa con l’intervista a Verissimo.

“Io gli ho detto ‘non dovevate sapere nulla. Perché ci sono riuscito da solo, non volevo darvi altri problemi. Eravate così concentrati a farmi vivere e coronare il mio sogno'”, ha concluso Giuseppe Giofrè con i lucciconi agli occhi.