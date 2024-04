Guendalina Tavassi boccia gli opinionisti Bruganelli-Maltese e si candida al loro posto

Spettacolo

Andrea Sanna | 14 Aprile 2024

Isola dei Famosi

In una recente intervista Guendalina Tavassi si è detta contrariata del ruolo di opinionisti di Sonia Bruganelli e Dario Maltese a L’Isola dei Famosi e si candida al loro posto! Le sue parole.

Isola dei Famosi, ex naufraga boccia gli opinionisti

L’avventura dei naufraghi de L’Isola dei Famosi, così come lo è stato per i concorrenti del Grande Fratello, è sulla bocca di tutti. Ma così come loro anche conduttrice e opinionisti sembrano attirare l’attenzione e non mancano i commenti.

Guendalina Tavassi, che è stata naufraga del reality, ha rilasciato alcuni giudizi a TAG24. E se per Vladimir ha espresso parole al miele, ha avuto qualche critica da fare sugli opinionisti. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi ha ammesso di sentire la mancanza di Ilary Blasi: “Perché penso che sia il top”, ma crede anche che Vladimir sia molto brava e preparata, anche perché ha affrontato tutte le fasi del programma in differenti ruoli: “È nel suo”.

Poi Guendalina Tavassi ha fatto un appunto a proposito di questa Isola dei Famosi: “Consideriamo che in tutti i percorsi dell’Isola dei Famosi ho avuto Vladimir. Perché nella prima Isola che feci in Rai era Vladimir l’inviata in Honduras. Poi ho rifatto l’Isola due anni fa e Vladimir era opinionista. Quest’anno Vladimir è conduttrice, quindi vuol dire che devo riandare pure io a questo punto!”.

Poco dopo però ha avuto una critica da fare sui due opinionisti de L’Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli e Dario Maltese. Secondo lei si può dare un’opinione di questo tipo solo se hai già partecipato al programma e non si può avere un parere su un qualcosa che non si conosce:

“Non sai neanche di che stai parlando. Mi sembra assurdo. Io, come opinionisti, avrei scelto personaggi che hanno già fatto l’Isola dei Famosi, tipo me, il che sarebbe scontato”, ha affermato proponendosi come alternativa. Si tratta chiaramente del suo punto di vista che può o meno essere condiviso. Voi che ne pensate?