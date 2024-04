Amici 23, Petit e Marisol litigano durante il ballottaggio: Maria se ne accorge (VIDEO)

Spettacolo

Nicolò Figini | 14 Aprile 2024

Amici 23

Nel corso della quarta puntata di Amici 23, durante il primo ballottaggio, Petit e Marisol sono stati ripresi mentre discutevano animatamente.

Litigio ad Amici 23 tra Petit e Marisol

La quarta puntata del Serale di Amici 23 è stata ricca di emozioni e di sorprese. Alla fine infatti non c’è stata alcuna eliminazione perché Michele Bravi era troppo indeciso su chi mandare a casa tra Lil Jolie e Sarah. Per tale ragione ha rimandato la decisione alla prossima settimana assegnando a entrambe un brano scelto da lui stesso.

Nel corso della serata abbiamo assistito a varie esibizioni e la prima manche si è aperta con ben due guanti di sfida: una gara di improvvisazione per il ballo e una gara di staging tra Mida e Holden, il quale ha dedicato il brano a Francesca Tocca con molto imbarazzo. Al ballottaggio sono finiti Holden, Petit e Marisol, in quanto la squadra di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano ha perso.

E qui il pubblico, come possiamo vedere dal video sottostante, ha notato qualcosa di preoccupante. Le telecamere hanno beccato Marisol e Petit mentre litigavano poco prima delle proprie esibizioni. Holden stava cantando il suo inedito, quindi non siamo riusciti a sentire ciò che si sono detti ma la discussione sembrava molto accesa.

MA LORO CHE DISCUTONO IN PUNTATA STO MALE#amici23 pic.twitter.com/QTSFkShqjR — nessy🥀 (@persanelbuio) April 13, 2024

Maria De Filippi è intervenuta per chiedere se andasse tutto bene e l’allievo di canto di Amici 23 ha risposto che la fidanzata era molto agitata e lui stava solo cercando di tranquillizzarla. Niente di grave, quindi, ma solo un po’ di tensione che si è fatta sentire in un momento così importante della competizione.

Del resto Petit, come visto nei daytime dell’ultima settimana, ha in pratica proposto alla ballerina di andare a vivere insieme. La prova che l’amore non si è spento ma hanno solo i nervi a fior di pelle.