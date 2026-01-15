Per il fondatore del brand b17 il 2026 sarà un anno chiave. tanto come imprenditore quanto come politico

Marito, padre, imprenditore. E politico. Giuseppe Martucci, consigliere comunale a Bolzano per Fratelli d’Italia, ha le idee chiare.

Originario del Salento, Martucci è innamorato di Bolzano, che ha scelto come casa.

Il suo percorso è segnato da un doppio binario: da una parte il successo imprenditoriale con il brand di moda B17, specializzato in abbigliamento uomo e donna. Dall’altra, un impegno sociale autentico e spesso silenzioso. Durante l’emergenza Covid infatti si è attivato per aiutare i senzatetto e promosso progetti benefici in Liberia e Ucraina, oltre a sostenere associazioni e iniziative locali.

«Non credo nella superstizione: il 17 per me è sempre stato un numero fortunato e ho deciso di renderlo un simbolo positivo per il mio lavoro e la mia città».

Il 2026 tra Made in Italy e Milano Fashion Week

Martucci intende caratterizzare il 2026 all’insegna di una doppia missione: l’espansione aziendale e l’impegno istituzionale.

Nutre infatti la ferma volontà di difendere e promuovere l’autentico Made in Italy artigianale. L’intera filiera produttiva resta in Italia.

Sono in cantiere nuove collezioni, che saranno focalizzate su eleganza e praticità, e il ritorno alla Milano Fashion Week per promuovere un messaggio di inclusività.

Inoltre, secondo fonti attendibili, Martucci è stato selezionato per un prestigioso incarico di rappresentanza di uno Stato estero. La formalizzazione definitiva è attesa nei prossimi mesi.

Accanto alla carriera imprenditoriale, Martucci come detto è pure attivo nella politica locale.

Questo duplice ruolo gli permette di portare l’esperienza del settore produttivo e la difesa del tessuto economico-artigianale italiano direttamente nel cuore delle istituzioni.

«Il 2026 sarà l’anno in cui celebreremo la qualità, l’etica e la passione che solo il vero Made in Italy può offrire, portando avanti al contempo un impegno costante per la comunità anche attraverso il mio ruolo di Consigliere».

