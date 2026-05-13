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La skincare coreana è la famosissima beauty-routine che ha come focus la salute e l’idratazione profonda della pelle. Si guardano, con un po’ di invidia, le foto sul backdrop delle star, con la voglia di replicare quella radiosità a specchio tipica della Glass Skin. Ma come realizzarla?

Glass Skin, i consigli della make-up artist Simona Toni

Si parte dalla cura della pelle per arrivare poi al make-up. Per realizzare alla perfezione la K-beauty, e a seguire una Glass Skin perfetta, occorrono 2 fasi: STEP 1, focus SKINCARE: senza una pelle rimpolpata e priva di imperfezioni l’effetto “vetro” col makeup risulterà poco credibile. STEP 2, MAKEUP: per realizzare una perfetta glass skin il consiglio è usare un primer idratante o illuminante. No ai fondotinta troppo coprenti, meglio optare per fondi a base d’acqua o creme colorate.

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