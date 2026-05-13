Robert Pattinson, classe 1986, Toro con ascendente in Toro: segno di terra, legato alla concretezza, al piacere e a tutto ciò che rende la vita tangibile e, soprattutto, godibile. Se gli esordi sono stati segnati da un uso eccessivo di alcol — come lui stesso ha ammesso — il suo tema natale racconta chiaramente questa inclinazione: Nettuno in opposizione alla Luna parla di eccessi e di una certa tendenza a perdersi.

Robert Pattinson spegne 40 candeline nel segno del Toro

Con Mercurio nel dodicesimo campo, nel segno del Toro, si rivela una mente strategica, calcolatrice, tutt’altro che ingenua. Rober Pattinson, nato il 13 maggio del 1986, compie oggi 40 anni e dal quadro astrale fatto per lui da Joss, si dimostra un ragazzo tutt’altro che timido. Durante una recente apparizione ad Amici, dove presentava il suo ultimo film insieme a Zendaya, è apparso docile, quasi fragile. Ma è solo superficie. Venere in Gemelli nel secondo campo contribuisce a costruire un’immagine più giovane e leggera, accompagnata da un uso delle parole attento, misurato, mai casuale. Arrivare a certi livelli, del resto, non è solo questione di talento: serve intraprendenza, intuito e una buona dose di scaltrezza. E Pattinson sembra averne in abbondanza.

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