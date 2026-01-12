Golden Globe 2026 vincitori, ecco chi ha vinto
I vincitori dei Golden Globe 2026
C’era davvero grande curiosità per scoprire chi sono tutti i vincitori dei Golden Globe 2026. Chi ha vinto nel dettaglio? Ecco a voi la lista completa con i protagonisti della serata e chi ha avuto la meglio.
L’83ª edizione dei Golden Globe, che ha avuto luogo tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, ha celebrato il meglio della cinematografia e della televisione. La cerimonia, condotta per la seconda volta dalla stand-up comedian Nikki Glaser.
Ecco le 28 categorie dei più grandi talenti della scena mondiale, i film e serie TV, inclusi i podcast (una vera novità di quest’edizione).
Ma non perdiamo tempo e scopriamo insieme chi sono i vincitori dei Golden Globe 2026.
Chi ha vinto ai Golden Globe 2026
Ma entriamo nello specifico dove possiamo leggere meglio le categorie e sfidanti e tutti i vincitori dei Golden Globen 2026 (evidenziati in nero).
Miglior film drammatico
Frankenstein
Hamnet
Un semplice incidente
L’agente segreto
Sentimental Value
Sinners – I peccatori
Il miglior film musical o commedia ai Golden Globe 2026
Blue Moon
Bugonia
Marty Supreme
No Other Choice – Non c’è altra scelta
Nouvelle Vague
Una battaglia dopo l’altra
Golden Globe 2026: miglior regista
Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra
Ryan Coogler, Sinners – I peccatori
Guillermo del Toro, Frankenstein
Jafar Panahi, Un semplice incidente
Joachim Trier, Sentimental Value
Chloé Zhao, Hamnet