C’era davvero grande curiosità per scoprire chi sono tutti i vincitori dei Golden Globe 2026. Chi ha vinto nel dettaglio? Ecco a voi la lista completa con i protagonisti della serata e chi ha avuto la meglio.

I vincitori dei Golden Globe 2026

L’83ª edizione dei Golden Globe, che ha avuto luogo tra domenica 11 e lunedì 12 gennaio al Beverly Hilton Hotel di Los Angeles, ha celebrato il meglio della cinematografia e della televisione. La cerimonia, condotta per la seconda volta dalla stand-up comedian Nikki Glaser.

Ecco le 28 categorie dei più grandi talenti della scena mondiale, i film e serie TV, inclusi i podcast (una vera novità di quest’edizione).

Ma non perdiamo tempo e scopriamo insieme chi sono i vincitori dei Golden Globe 2026.

Chi ha vinto ai Golden Globe 2026

Ma entriamo nello specifico dove possiamo leggere meglio le categorie e sfidanti e tutti i vincitori dei Golden Globen 2026 (evidenziati in nero).

Miglior film drammatico

Frankenstein

Hamnet

Un semplice incidente

L’agente segreto

Sentimental Value

Sinners – I peccatori

Il miglior film musical o commedia ai Golden Globe 2026

Blue Moon

Bugonia

Marty Supreme

No Other Choice – Non c’è altra scelta

Nouvelle Vague

Una battaglia dopo l’altra

Golden Globe 2026: miglior regista

Paul Thomas Anderson, Una battaglia dopo l’altra

Ryan Coogler, Sinners – I peccatori

Guillermo del Toro, Frankenstein

Jafar Panahi, Un semplice incidente

Joachim Trier, Sentimental Value

Chloé Zhao, Hamnet