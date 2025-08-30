Sui social l’amato e apprezzato chef Gordon Ramsay ha rivelato di essersi operato per un tumore della pelle, lanciando un appello alla prevenzione e all’uso della crema solare.

L’operazione per il tumore della pelle di Gordon Ramsay

Gordon Ramsay ha recentemente rivelato ai suoi follower su Instagram di essersi sottoposto a un intervento per rimuovere un tumore della pelle. Lo chef britannico ha approfittato della sua esperienza per sensibilizzare il suo pubblico sull’importanza della prevenzione e della cura della pelle, specialmente per quanto riguarda l’esposizione al sole.

LEGGI ANCHE: Elena Guarnieri, il discorso in diretta sulla violazione della privacy del forum osceno: “Non basta denunciare”

Sui suoi social, attraverso delle foto, Gordon Ramsay ha mostrato i risultati dell’intervento. La prima foto lo vede con un cerotto sotto l’orecchio, mentre la seconda scatto lo mostra dopo la rimozione del cerotto, con i punti e il segno della cucitura ben visibili. Il tutto è stato documentato con un messaggio di ringraziamento verso i medici che lo hanno seguito:

“Grato e molto riconoscente per l’incredibile team di The Skin Associates e per il loro rapido lavoro reattivo per rimuovere questo carcinoma basal cell, grazie!”, ha scritto lo chef. E ha poi aggiunto: “Per favore, non dimenticate la crema solare questo fine settimana. Vi giuro che non è un lifting facciale, dovrebbero rimborsarmi.”

Nonostante non abbia fornito dettagli sul carcinoma, Gordon Ramsay ha chiesto ai suoi follower di non sottovalutare i rischi del sole. E ha ricordato loro l’importanza di applicare la protezione solare. “Non dimenticate di mettere la crema solare questo fine settimana,” ha scritto invitando così i suoi fan a prendersi cura sempre della propria pelle.

L’intervento è avvenuto in una famosa clinica di Londra, dove il carcinoma è stato prontamente rimosso. Come da prassi, Gordon Ramsay dovrà attendere i risultati dell’autopsia per determinare eventuali terapie future.

Al noto chef vanno gli auguri di tutti noi per una pronta guarigione!