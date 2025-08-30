Lo chef Gordon Ramsay rivela di essersi operato per un tumore della pelle
Con un post sui social, Gordon Ramsay ha rivelato di essersi operato per un tumore della pelle
Sui social l’amato e apprezzato chef Gordon Ramsay ha rivelato di essersi operato per un tumore della pelle, lanciando un appello alla prevenzione e all’uso della crema solare.
L’operazione per il tumore della pelle di Gordon Ramsay
Gordon Ramsay ha recentemente rivelato ai suoi follower su Instagram di essersi sottoposto a un intervento per rimuovere un tumore della pelle. Lo chef britannico ha approfittato della sua esperienza per sensibilizzare il suo pubblico sull’importanza della prevenzione e della cura della pelle, specialmente per quanto riguarda l’esposizione al sole.
Sui suoi social, attraverso delle foto, Gordon Ramsay ha mostrato i risultati dell’intervento. La prima foto lo vede con un cerotto sotto l’orecchio, mentre la seconda scatto lo mostra dopo la rimozione del cerotto, con i punti e il segno della cucitura ben visibili. Il tutto è stato documentato con un messaggio di ringraziamento verso i medici che lo hanno seguito:
“Grato e molto riconoscente per l’incredibile team di The Skin Associates e per il loro rapido lavoro reattivo per rimuovere questo carcinoma basal cell, grazie!”, ha scritto lo chef. E ha poi aggiunto: “Per favore, non dimenticate la crema solare questo fine settimana. Vi giuro che non è un lifting facciale, dovrebbero rimborsarmi.”
Nonostante non abbia fornito dettagli sul carcinoma, Gordon Ramsay ha chiesto ai suoi follower di non sottovalutare i rischi del sole. E ha ricordato loro l’importanza di applicare la protezione solare. “Non dimenticate di mettere la crema solare questo fine settimana,” ha scritto invitando così i suoi fan a prendersi cura sempre della propria pelle.
L’intervento è avvenuto in una famosa clinica di Londra, dove il carcinoma è stato prontamente rimosso. Come da prassi, Gordon Ramsay dovrà attendere i risultati dell’autopsia per determinare eventuali terapie future.
Al noto chef vanno gli auguri di tutti noi per una pronta guarigione!