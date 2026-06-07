L’estate è ormai alle porte e, si sa, col caldo la voglia di passare ore ai fornelli è davvero poca. Quindi, che ne dite di un piatto sano, nutriente, fresco e veloce da prepare? Ecco a voi la ricetta dell’insalata di lenticchie estiva.

Insalata di lenticchie estive: fresca, sana e nutriente

Volete un piatto fresco, leggero ma super nutriente? L’insalata di lenticchie estive è quello che fa per voi. Inoltre, è anche buonissima! Le lenticchie, come saprete, sono uno del legumi che non dovrebbero mai mancare a tavola nel vostro menù settimanale: ricchissime di fibre, di proteine e di minerali molto utili per affrontare il tipico affaticamento delle giornate più calde. Questo piatto, inoltre, lo potete consumare tranquillamente a casa ma è anche perfetto da portare in ufficio per la vostra pausa pranzo. Bene, ora andiamo a vedere insieme come si prepara questo piatto così sfizioso!

Insalata di lenticchie estive, la ricette: gli ingredienti

Non vedete l’ora di provare l’insalata di lenticchie estiva? Prima di vedere insieme tutti i passaggi della preparazione, soffermiamoci su quelli che sono gli ingredienti principali (ovviamente poi siete libere di aggiungere ingredienti a piacimento):

260 g di lenticchie in scatola;

100 g di pomodorini datterini;

30 g di olive verdi;

30 g di olive nere;

1 cipolla di Tropea;

Olio extravergine;

Sale;

Pepe;

Feta: facoltativa.

Perfetto, una volta pronti tutti gli ingredienti, vediamo come prepare l’insalata di lenticchie estive.

Insalata di lenticchie estiva: la ricetta fresca e veloce per il tuo pranzo salvavita

Una volta preparati tutti gli ingredienti, si può passare alla preparazione della nostra insalata di lenticchie estiva. Ecco tutti i passaggi:

Per prima cosa le lenticchie: se usate le lenticchie in scatola, versatele in un colino e sciacquatele sotto l’acqua corrente al fine di eliminare il liquido di conservazione, poi sgocciolatele bene. Se invece usate quelle secche, lessatele per 20-30 minuti, poi lasciatele raffreddare.

Lavare e asciugare i pomodorini datterini. Dopo di che vanno tagliati e messi in una ciotola;

Affettare in maniera molto sottile la cipolla di Tropea per poi mettere anch’essa nella ciotola coi pomodorini;

Aggiungere nella ciotola anche le olive verdi e nere (potete anche, se preferite, tagliarle a metà). Se volete potete aggiungere anche la feta;

A questo punto si può condire l’insalata con olio extravergine, sale e pepe;

Mescolare il tutto con cura;

Potete servirla subito ma, per un sapore ancora più intenso, il consiglio è quello di lasciare riposare l’insalata in frigorifero almeno una mezzoretta.

Come avete potuto vedere si tratta di una ricetta davvero super facile e veloce che vi consentirà un pranzo (o una cena) gustosa, fresca e super nutriente!