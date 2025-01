In queste ore in rete è spuntato un gossip che ha attirato l’attenzione del web. Stando a un retroscena inedito, ci sarebbero state delle tensioni di recente tra una conduttrice e una sua ospite. Ecco cosa sarebbe accaduto.

Ecco il gossip del giorno

Chi segue la cronaca rosa sa bene che i gossip sono all’ordine del giorno. Tra dissing tra personaggi Vip, scontri social, frecciatine e vere e proprie liti, spesso alcuni volti del mondo dello spettacolo finiscono al centro dell’attenzione mediatica e per diverse settimane non si parla altro che di loro. Solo nelle ultime ore è emerso un nuovo retroscena che ha già destato la curiosità di alcuni utenti. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta accadendo.

LEGGI ANCHE: Le 10 canzoni più trasmesse in radio nel 2024

Stando a quanto rivela Giuseppe Candela su Dagospia, sembrerebbe che di recente ci sarebbero state alcune tensioni tra una conduttrice di daytime e una sua ospite. Quest’ultima infatti, sempre stando al gossip, avrebbe rifiutato di presenziare nel programma della presentatrice, che a quel punto sarebbe andata su tutte le furie. Questo quanto riportato dal portale:

“Lei è nota più per il cognome che per il curriculum, ha deciso di non presenziare più in un programma del daytime perché non ha apprezzato il trattamento ricevuto dalla conduttrice. Una decisione che ha mandato su tutte le furie la presentatrice: ‘È una st**nza! O me o lei’, ha urlato davanti a una redazione sconvolta. Di chi si tratta?”.

Naturalmente questo gossip sta già facendo discutere il web e in molti si stanno chiedendo chi siano le protagoniste di questa indiscrezione. Come si nota però Candela non fa alcun nome e al momento dunque non è dato sapere chi sarebbero le persone in questione. Non è da escludere tuttavia che nelle prossime ore emergano ulteriori dettagli su questa voce di corridoio che ha già attirato l’attenzione di alcuni curiosi utenti.