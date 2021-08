Al Grande Fratello 16 e per un periodo anche fuori sono stati una coppia. Ritorno di fiamma tra due ex? Delle foto fanno sognare i fan

Ritorno di fiamma tra due ex del Grande Fratello 16?

Al Grande Fratello 16, ma anche una volta usciti dal reality, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro hanno vissuto una storia d’amore caratterizzata da alti e bassi. Poi la rottura definitiva, che ha spinto il modello a ricercare l’amore a Uomini e Donne. L’avventura nel dating show per Daniele non è stata granché fortunata. Nessuna delle ragazze l’ha conquistato e per tale ragione ha lasciato il programma.

Spesso si è parlato di un riavvicinamento per i due ex concorrenti del Grande Fratello 16, interrotto, però, nel momento in cui Martina ha iniziato a frequentare Matteo Guidetti, ex corteggiatore di Sara Shaimi nella trasmissione di Maria De Filippi. Stessa cosa accaduta anche con Alessandro Basciano.

Già dallo tempo, però, come fa notare Isa & Chia, si parla di un riavvicinamento da parte di Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, anche se nessuno dei due ne ha mai fatto parola pubblicamente. Ad alimentare la speranza dei fan dei due volti del Grande Fratello 16 sono le storie Instagram diffuse nelle scorse ore. I due hanno trascorso del tempo insieme a Napoli.

A far notare che potrebbe essere scoccata nuovamente la scintilla, non solo Isa & Chia ma anche Amedeo Venza, che su Instagram ha scritto quanto segue: “Con la loro storia hanno fatto sognare molti telespettatori. Poi la crisi e il silenzio totale. Ieri sera Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono stati avvistati insieme molto affiatati e sorridenti”.

A seguire alcuni screen e video tratti dalle storie Instagram. In una foto in particolare, caricata dall’ex concorrente del Grande Fratello 16, si vede lui insieme alla sua vecchia (?). Ad accompagnare lo scatto la frase: “Rianimato cuore di latta!”.

Da precisare che non è chiaro se tra Daniele e Martina ci sia davvero qualcosa. Potrebbe trattarsi semplicemente di un’uscita come amici, dato che i due hanno cercato in tutti i modi (nonostante qualche incomprensione) di mantenere vivo il loro rapporto.

La segnalazione di Amedeo Venza su Martina Nasoni e Daniele Dal Moro pic.twitter.com/3G66kQUAzE — disagiotv (@disagio_tv) August 29, 2021

Sarà amicizia o qualcosa di più? Ora non ci è dato saperlo. Attendiamo di scoprire se i due protagonisti del Grande Fratello 16 si esporranno o meno riguardo questo argomento. I fan intanto sognano e sperano in un ritorno di fiamma.

