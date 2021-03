1 È finita tra Martina Nasoni e Alessandro Basciano

In queste ultime settimane si è tanto chiacchierato della frequentazione tra Martina Nasoni, vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Nip, e Alessandro Basciano, ex corteggiatore e tentatore dei programmi di Maria De Filippi. Peccato però che sia finita prima del previsto e a parlarne sono stati proprio loro attraverso i social. Ma vediamo cosa è successo.

A inizio marzo la pagina Uominiedonne.tv aveva mostrato degli indizi piuttosto chiari che lasciavano intendere come tra i due fosse in corso una conoscenza. A dare conferma del tutto è stato poi Amedeo Venza, amico di Alessandro Basciano, che ha raccontato come sia nato l’amore tra il ragazzo e Martina Nasoni, la quale aveva abbondantemente chiuso da tempo la parentesi Daniele Dal Moro:

“Pare che a far battere nuovamente il cuore della bella Martina sia proprio Alessandro Basciano, ex volto di Uomini e Donne e Temptation Island. I due si erano conosciuti un anno fa durante una cena dove tra gli altri c’era anche Guendalina Tavassi. Giusto qualche scambio di sguardi, ma nulla di più, per poi ritrovarsi qualche settimana fa sui social, e fra una chiacchierata e l’altra i due proprio ieri si sono incontrati. Galeotta una partenza lavorativa di Martina, che le ha permesso di unire l’utile al dilettevole”.

Ieri sera Alessandro Basciano ha risposto alle domande di alcuni fan e quando gli è stato chiesto di Martina Nasoni ha risposto in questi termini:

“Con Martina vorrei essere molto sintetico. Abbiamo deciso di interrompere questa conoscenza, nonostante siamo stati insieme, nonostante tutto ci sia un bene reciproco, però il periodo e gli obiettivi che abbiamo entrambi, che hanno portato a questa decisione. P.s: è una persona splendida e molto sensibile”, ha concluso Alessandro Basciano, che ha comunque mostrato grande rispetto nei confronti di Martina Nasoni.

Ma non solo, ad intervenire sulla questione è stata anche Martina Nasoni sui suoi account ufficiali. Ecco cos’ha detto…