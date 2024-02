Mirko sussurra qualcosa all’orecchio di Perla (c’entra Beatrice) – VIDEO

Spettacolo

Andrea Sanna | 6 Febbraio 2024

Grande Fratello

Mirko Brunetti questa sera ha stretto in un tenero abbraccio Perla Vatiero prima di lasciare nuovamente la Casa del Grande Fratello. Proprio in quel momento l’ex gieffino ha riservato delle parole ben precise legate a Beatrice Luzzi. Ma cosa avrò sussurrato all’orecchio di Perla? Scopriamolo insieme.

Mirko Brunetti sussurra all’orecchio di Perla

Questa sera nella Casa del Grande Fratello è tornato Mirko Brunetti per un confronto con Perla Vatiero. Un momento che ha scoperto le carte in tavola e fatto capire, a sua volta, come stanno le cose tra loro oggi. La concorrente pare sia propensa a vedere un futuro insieme.

Poco prima di salutarsi Mirko Brunetti ha stretto in un abbraccio Perla Vatiero, dicendole delle parole ben precise. “Bea ha sbagliato a volte con le parole ma è una persona intelligente da cui si può imparare tantissimo”, ha detto l’ex gieffino per salutare la sua ex fidanzata con la quale spera di poter finalmente ritornare insieme o quantomeno provare a ricostruire qualcosa.

Perla Vatiero dalla sua ha detto di comprendere il discorso ma non essere del tutto d’accordo con le parole dette da Mirko Brunetti. Insomma magari questo potrebbe portarla a riflettere come accaduto in passato e fare poi le sue valutazioni?

Mirko: "Bea ha sbagliato a volte con le parole ma è una persona intelligente da cui si può imparare tantissimo"



Amen#grandefratello pic.twitter.com/XCybxHLbD4 — sara primavera (@saraprimaveraa) February 5, 2024

Il fatto ha nuovamente attirato l’attenzione degli utenti del Grande Fratello.