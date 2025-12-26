Anche nei giorni di festa il dibattito sui casting del Grande Fratello Vip è un tema caldo. Oggi Endemol Shine Italy, che produce il reality in onda su Canale 5, annuncia verifiche interne e prende le distanze dalle accuse.

Il caso esploso su YouTube arriva fino ai comunicati ufficiali. A riaccendere i riflettori sulle modalità di selezione dei concorrenti del Grande Fratello sono state le quattro puntate di Falsissimo, il format firmato da Fabrizio Corona. Nelle due puntate disponibili gratuitamente (e due riservate agli abbonati del suo canale) l’ex titolare dell’agenzia fotografica che portava il suo nome ha lanciato accuse pesanti. Al centro del suo racconto, i meccanismi che secondo lui avrebbero regolato l’accesso alla Casa nelle ultime edizioni del Grande Fratello Vip. Corona, senza girarci troppo intorno, ha puntato il dito contro Alfonso Signorini, conduttore del reality in onda su Canale 5.

Grande Fratello Vip: Corona accusa, Endemol prende le distanze

Corona ha parlato apertamente di dinamiche opache, di corsie preferenziali e di un sistema di selezione per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip che andrebbe ben oltre i casting ufficiali. Dichiarazioni forti che, rimbalzate in fretta sui social, hanno imposto una presa di posizione da parte della società che produce il programma. Endemol Shine Italy, in una nota diffusa nelle ultime ore, sottolinea di prendere atto “con grande serietà e attenzione degli elementi emersi sui media rispetto ad alcune passate edizioni del programma”.

L’azienda precisa inoltre che, “in relazione a tali presunti fatti, si riserva ogni iniziativa nei confronti di chiunque abbia eventualmente arrecato danno alla reputazione del formato”. Ma anche “al buon nome di quanti in questi anni hanno dedicato la loro professionalità al suo grande successo”.

Al via le verifiche interne sulle selezioni per entrare nella Casa

Un passaggio chiave riguarda le verifiche interne. Endemol Shine Italy fa sapere di averle già avviate “con l’obiettivo di chiarire il rispetto del codice etico e delle procedure che governano le selezioni dei concorrenti del programma”. E specifica inoltre che l’iniziativa nasce “a tutela della propria reputazione e della professionalità dei suoi collaboratori”. Oltre che “a tutela del programma e del relativo formato”. Endemol non produce solo il Grande Fratello Vip, ma anche il Grande Fratello “normale” (o nip), quello che ha preso il via nel lontano 2000.

Nessun commento diretto, invece, sulle dichiarazioni di Fabrizio Corona (nel frattempo denunciato da Alfonso Signorini per revenge porn). Nessun accenno ai nomi degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip citati nelle puntate di Falsissimo. La società chiarisce infatti che “non intende commentare ulteriormente nel merito le dichiarazioni dei soggetti coinvolti”. E questo “nel pieno rispetto di tutte le parti e delle autorità che stanno conducendo le doverose verifiche”. Il caso, insomma, resta aperto. Da una parte le accuse, dall’altra la risposta formale di chi realizza il Grande Fratello Vip. Insomma: un reality nel reality.

