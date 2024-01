Alcuni concorrenti escono dalla Casa del Grande Fratello (VIDEO)

Spettacolo

Andrea Sanna | 17 Gennaio 2024

Grande Fratello

Nel pomeriggio gli inquilini hanno lasciato la Casa. Ma dove sono diretti? No, non sono stati eliminati, ma per loro il Grande Fratello sembra avere in serbo delle sorprese. Ecco il momento in cui sono usciti e dove potrebbero essere andati!

Grande Fratello, l’uscita di alcuni inquilini

Cosa sta succedendo nella Casa del Grande Fratello? Questo pomeriggio alcuni concorrenti sono stati radunati in tugurio. Improvvisamente davanti a loro il led con una scritta piuttosto particolare:

«Dopo quattro lunghi mesi di “resistenza” nella Casa, ha deciso di premiare Anita, Beatrice, Fiordaliso, Giuseppe, Grecia, Letizia, Massimiliano, Paolo, Rosy e Vittorio, regalando loro un pomeriggio di assoluto relax. Dove saranno diretti?». Ad aggiungersi a esso anche un comunicato.

I concorrenti risucchiati da un buco nero e trasportati in un universo alternativo dove il gf sarà composto da automi e cyborg #grandefratello pic.twitter.com/GGciLYA45G — (@barumiliano) January 17, 2024

Sia gli inquilini del Grande Fratello che gli stessi telespettatori si stanno domandando: cosa succede? Non sappiamo al momento dove siano diretti i protagonisti di questa edizione, o meglio i veterani ancora in gioco. Ma quel che sembra certo è che si tratti di una bella sorpresa per loro.

La frase “assoluto pomeriggio di relax” lascia pensare però che i protagonisti di Grande Fratello possano aver raggiunto una stanza ignota della Casa dove magari è stato allestito un centro benessere. Almeno questa è l’idea che tanti telespettatori si sono fatti.

I fan hanno ipotizzato a una spa dove potersi rilassare e magari cercare un po’ di pace dopo giornate pesanti tra scontri e fraintendimenti. Ciò che però non aiuta al momento è che la regia non ha accompagnato il pubblico con delle immagini. Per ora infatti vediamo inquadrati solo i concorrenti del Grande Fratello entrati di recente, intenti a consumare il pranzo.

Attendiamo news da parte del programma che, siamo certi, a breve ci darà qualche indizio in più e svelerà finalmente dove sono finiti tutti i veterani! Non appena ci saranno aggiornamenti non esiteremo a informarvi immediatamente.