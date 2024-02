Spettacolo

Nicolò Figini | 23 Febbraio 2024

In queste ultime ore si sta diffondendo il rumor secondo il quale Alessio Falsone abbia dato un bacio sotto le coperte a una concorrente. Ecco tutto quello che sappiamo.

Bacio sotto le coperte per Alessio Falsone

Alessio Falsone è stato uno degli ultimi concorrenti del Grande Fratello a entrare nella casa più spiata d’Italia e ha già portato scompiglio. Diverse gieffine, infatti, lo trovano attraente e si è creata una bella complicità soprattutto con Greta Rossetti.

Tutti si aspettano che nasca qualcosa tra loro e in queste ore si è diffusa un’indiscrezione secondo la quale Falsone avrebbe baciato qualcuno sotto le coperte. La segnalazione arriva dal profilo Instagram di Deianira Marzano che riporta il seguente messaggio:

“Ragazzi, stanotte è scattato il bacio tra Alessio Falsone e… sotto le coperte. Non ti so dire se ne parleranno, per ora nessuno sa nulla. Acqua in bocca”.

L’indiscrezione su Alessio Falsone al GF

Di conseguenza i fan del programma ora si stanno domandando chi potrebbe essere la ragazza. Alcuni pensano si tratti di Greta Rossetti, mentre altri di Perla Vatiero. Mirko Brunetti si è dimostrato molto geloso del loro rapporto e glielo ha fatto notare:

“Sembri una ragazzina di 15 anni. Prima ti ho detto di giocare io, tu e Anita. Poi dopo tu hai chiesto ad Alessio con chi giocava. Hai fatto ciò che pensavo dal primo minuto. È più forte di te, fai la ragazzina di 15 anni. Entri in confessionale con lui e ti siedi su di lui. Poi ti ho guardata e ti sei spostata”.

Tuttavia, orami, Mirko e Perla si sono dichiarati di nuovo amore quindi non è credibile si tratti della Vatiero. Chi ha baciato Alessio Falsone? Lo scopriremo, forse, nella prossima puntata del GF in onda lunedì alle 21:40 solo su Canale 5. Non perdetevi tutte le news in merito.