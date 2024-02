Donnamaria incontra Fedez e racconta: “Deluso, ci sono rimasto male”

Spettacolo

Andrea Sanna | 23 Febbraio 2024

Chiara Ferragni Fedez

Tra i tanti a esprimere il proprio parere sulla crisi (e presunta rottura) di Chiara Ferragni e Fedez c’è anche Edoardo Donnamaria. L’ex vippone a Pomeriggio 5 ha svelato anche un aneddoto sul rapper: “Quando l’ho conosciuto non mi ha fatto una buona impressione, ci sono rimasto male”. Ma come mai?

L’incontro tra Donnamaria e Fedez

Nei programmi TV, sui giornali e sui social in queste ore l’argomento principale è la presunta fine del matrimonio tra Chiara Ferragni e Fedez. A Pomeriggio 5 Edoardo Donnamaria in qualità di opinionista ha commentato la situazione, svelando un incontro avuto proprio con il rapper, che non sarebbe andato come sperato:

“Parto da fan, sono un’amante della musica e l’ho sempre apprezzato come rapper. Purtroppo quando l’ho conosciuto dal vivo non mi ha fatto una buona impressione. Sto ancora aspettando una partita a biliardino in un evento che mi ha rifiutato. Ci sono rimasto molto male, però sinceramente…”

Sempre secondo Edoardo Donnamaria la personalità di Fedez sarebbe molto forte, anche se a tratti lo trova insicuro. Atteggiamento che tenderebbe, stando alle parole dell’ex vippone, a manifestarlo sugli altri quando ha bisogno di far emergere la forza.

Oltre a soffermarsi su questo incontro non andato a buon fine, il volto di Forum ha espresso un giudizio anche sui rumor riguardanti la possibile rottura tra Chiara Ferragni e Fedez. Lo staff di lei ha confermato il periodo delicato, ma con poche telegrafiche parole non ha aggiunto molto di più a quel che già si rumoreggia. E mentre qualcuno sostiene sia tutto orchestrato, Edoardo Donnamaria ha un pensiero totalmente differente:

“Io vedo un cinismo forte su questa situazione. Io faccio molta fatica a pensare che due persone stiano insieme e mettano su famiglia solo per i social e dei tornaconto. Sono stati insieme anni, si sono sposati e hanno fatto dei figli. Non penso proprio che sia stato fatto tutto con un piano”.

Edoardo Donnamaria ha in qualche modo difeso la famiglia Ferragnez, considerandola una vera famiglia che ora si trova ad affrontare un periodo delicato della vita. Non crede che tutto sia fatto per business e non si reputa nemmeno buonista nell’esprimere questo pensiero. E per quanto Chiara e Fedez utilizzino tantissimo i social per raccontarsi, non pensa che dietro ogni cosa che accade ci sia una mossa studiata a tavolino.