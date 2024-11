Al Grande Fratello Alfonso ha raccontato come ha conosciuto la sua ex Federica, la quale ai tempi gli aveva mentito sull’età

Entrato da poco nella casa del Grande Fratello, Alfonso ha raccontato come ha conosciuto Federica, rivelando che la ragazza inizialmente gli aveva mentito sull’età.

Alfonso racconta al Grande Fratello come ha conosciuto Federica

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello, ha fatto il suo ingresso nella casa Alfonso, l’ex fidanzato di Federica, con il quale la ragazza si è presentata all’ultima edizione di Temptation Island.

I due sono stati insieme per circa otto anni. Dal programma di Maria De Filippi sono anche usciti insieme, ma subito dopo qualcosa non ha funzionato e Federica ha deciso di prendere le distanza da Alfonso.

Dopo oltre un mese dall’inizio del Grande Fratello, il reality ha scelto di inserire la ragazza e poco dopo anche il suo ex, probabilmente con l’idea di ricreare un po’ la dinamica dello scorso anno tra Mirco, Perla e Greta (pare entrerà infatti anche il tentatore che Federica ha frequentato per un po’ finito Temptation Island).

Inizialmente ai coinquilini sembrava che Alfonso si fosse presentato solo come una sorpresa per Federica. Ben presto, il programma ha rivelato loro che il giovane era in realtà un nuovo concorrente a tutti gli effetti.

In questi primi giorni nella casa, Alfonso si è un po’ raccontato e ha ricordato anche come ha conosciuto la ex fidanzata. Com’era già noto da Temptation Island, i due hanno tre anni di differenza, ad oggi 20 anni lei e 23 lui:

“Noi ci siamo conosciuti che lei aveva appena fatto dodici anni e io ne avevo tre in più. Ma io devo anche giustificarmi perché all’inizio non lo sapevo, poi però ho capito tutto per una cosa assurda che ha detto. Abbiamo iniziato a scriverci e lei all’inizio mi ha mentito, mi disse che aveva la mia stessa età, sì, quindici anni. E io c’ho anche creduto.“

Così ha riportato anche FanPage. Nel chiacchierare con gli altri, poi, ad Alfonso è tornato in mente come ha scoperto la verità. Dopo un po’ che si sentivano per telefono, infatti, a lui è iniziato a sorgere il dubbio che Federica gli avesse detto una bugia sull’età:

“Dovete sentire sta storia. Noi facevamo tante telefonate, stavamo sempre al telefono. A me iniziarono a venire un po’ di dubbi su questa cosa dell’età. Quindi parlando le faccio una domanda: ‘Senti, ma tu all’esame di terza media cosa hai portato?’.”

Ovviamente, avendo lei ai tempi solo dodici anni, ancora non aveva sostenuto l’esame. Frequentava ancora la seconda media. La sua risposta, dunque, è stata rivelatrice per Alfonso, che è andato avanti a raccontare agli altri inquilini del Grande Fratello:

“Lei mi ha risposto: ‘Ho portato la terza guerra mondiale’. E poi dopo ha ammesso che aveva dodici anni. Però all’inizio ha cercato di fingere di essere mia coetanea.“