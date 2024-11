Stando a quanto si mormora nelle ultime ore, sembrerebbe che la produzione del Grande Fratello stia pensando di far entrare in casa un ex concorrente del reality show.

Un ex concorrente torna al Grande Fratello?

Sono trascorsi quasi due mesi dalla partenza del Grande Fratello e in queste settimane il pubblico sta assistendo a diverse dinamiche. Solo negli ultimi giorni far discutere il web sono stati Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che ormai hanno ufficialmente dato il via alla loro relazione. Ad attirare l’attenzione sono stati anche Federica Petagna e Alfonso D’Apice, che in queste ore si sono ritrovati all’interno della casa. Il pubblico dunque si chiede già cosa accadrà tra gli ex volti di Temptation Island e di certo ne vedremo di belle.

Oggi nel mentre è arrivata notizia che la prossima diretta del reality show andrà in onda eccezionalmente martedì 12 novembre su Canale 5. Lunedì 11 infatti verrà trasmessa la seconda puntata della nuova edizione de La Talpa, che sta già appassionato tutto il pubblico. In attesa di scoprire cosa accadrà, oggi è arrivata una nuova indiscrezione che non è passata inosservata. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto rivela Deianira Marzano, la produzione del Grande Fratello starebbe valutando la possibilità di far tornare in casa un ex concorrente. Tuttavia l’esperta di gossip non ha aggiunto altri dettagli e non è chiaro al momento a chi si starebbe riferendo.

Stando a quanto è emerso però nel corso della prossima puntata a varcare la porta rossa potrebbe essere anche l’ex tentatore di Temptation Island Stefano, che di recente ha iniziato a frequentare Federica. Ma cosa succederà e chi sceglierà la Petagna? Lo scopriremo nei prossimi giorni. Vi ricordiamo intanto l’appuntamento col Grande Fratello a martedì 12 novembre, come sempre in diretta su Canale 5 alle 21.30.