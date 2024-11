Nel corso di Temptation Island 2024 lo abbiamo conosciuto come uno dei tentatori per essersi avvicinato a Federica Petagna. Conosciamo meglio chi è Stefano Tediosi. Tutto quello che volete sapere sul suo conto: età, altezza, fidanzata e Instagram.

Chi è Stefano Tediosi

Nome e Cognome: Stefano Tediosi

Data di nascita: 1992

Luogo di nascita: Milano

Età: 32 anni

Professione: lavora nella ristorazione

Fidanzata: Stefano si frequenta con Federica

Tatuaggi: Stefano ha diversi tatuaggi

Profilo Instagram: @stefano_tediosi

Profilo TikTok: @stefano_tediosi

Stefano Tediosi età, altezza e biografia

In quanto alla biografia del tentatore di Temptation Island cosa possiamo dire? Quanti anni ha e dov’è nato Stefano Tediosi? Il ragazzo è nato a Milano nel 1992 e la sua età oggi è di 32 anni. Al momento non sappiamo quella che è la data di nascita completa o il segno zodiacale.

Nulle anche le informazioni e dati su altezza e peso di Stefano.

Vita privata

Stefano Tediosi di Temptation Island è fidanzato? Il ragazzo oggi ha una frequentazione in corso con Federica Petagna. Vedremo dunque se la loro conoscenza proseguirà al meglio, da diventare ufficialmente la sua fidanzata.

Di sé nella clip di Temptation Island ha raccontato di essere un ragazzo carismatico, solare, empatico e intraprendente, aspetto quest’ultimo che sembra piacere anche agli altri. È un giovane ricco di idee e ama scherzare.

Tra 10 anni ha affermato che si vede con una famiglia e dei figli. Spera di realizzarsi a livello lavorativo, aprendo un’attività tutta sua.

Sappiamo anche che ama i viaggi e pratica tanto sport. In particolare ama andare a Ibiza quando può.

Dove seguire Stefano Tediosi: Instagram e social

Su buona parte dei social Stefano Tediosi è presente. Lo troviamo per esempio su Facebook con un profilo privato, ma anche su Instagram e su TikTok.

Mentre i primi due sono privati e dunque per poter vedere i contenuti è necessario seguirlo, su TikTok i contenuti sono diversi.

Carriera

Dove lavora Stefano Tediosi? Per quanto riguarda la carriera di Stefano Tediosi, sappiamo che è stato sì un tentatore di Temptation Island, ma fa ben altro nella vita.

Come raccontato da lui stesso nella clip presente su Witty TV lavora nel mondo della ristorazione.

Grazie a Temptation Island però potrebbero aprirsi per lui le strade del mondo dello spettacolo.

Uomini e Donne

A dispetto di quel che si può pensare, Stefano Tediosi non è mai stato nel parterre di Uomini e Donne. Si è parlato di lui però durante il confronto tra Federica Petagna e Alfonso D’Apice.

Qui era emerso che Federica aveva avuto modo di rivedere Stefano, ma non era proseguita la conoscenza. Solo dopo i due sono usciti allo scoperto sui social.

Temptation Island

Come detto nel 2024 Stefano Tediosi è stato scelto come uno dei tentatori del programma. Ed è qui che ha conosciuto Federica Petagna, con la quale ha una conoscenza in via di sviluppo.

Stefano Tediosi al Grande Fratello

Non ci sono conferme ufficiali, ma pare che dopo l’arrivo di Federica Petagna e del suo ex Alfonso D’Apice, al Grande Fratello è atteso anche l’arrivo del tentatore, Stefano Tediosi.

A lanciare le indiscrezioni da Deianira Marzano a Davide Maggio, ma per ora nessun annuncio da parte della trasmissione.

Se così fosse quali saranno le reazioni?

I concorrenti del Grande Fratello

Piccolo recap con tutti i concorrenti del Grande Fratello, ecco chi sono tutti i protagonisti di questa edizione:

Alfonso D’Apice, Clayton Norcross, Enzo Paolo Turchi, Iago Garcia (ELIMINATO), Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Luca Giglioli, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi e Tommaso Franchi.

Nella lista dei partecipanti del Grande Fratello ci sono ancora: Amanda Lecciso, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA), Federica Petagna, Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA), Ilaria Galassi, Jessica Morlacchi, Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta e Yulia Naomi Bruschi.

Il percorso di Stefano al Grande Fratello

Secondo le indiscrezioni il percorso di Stefano nella Casa del Grande Fratello dovrebbe iniziare molto presto. Il suo ingresso è previsto per la prossima puntata

(IN AGGIORNAMENTO)