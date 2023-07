NEWS

Debora Parigi | 3 Luglio 2023

GF Vip 8

Arriva la risposta del conduttore del Grande Fratello alle ultime notizie

Il 18 settembre 2023 inizierà la messa in onda della nuova edizione del Grande Fratello. Alla conduzione troveremo ancora una volta Alfonso Signorini, mentre non ci sono ufficialità sugli opinionisti e ovviamente sui concorrenti. Inoltre ancora non è chiaro se sarà un’edizione Vip o mista. Insomma ancora tante domande devono ricevere risposta.

Proprio per questo, stanno uscendo da mesi alcune indiscrezioni su cosa ci dovremo aspettare e proprio di recente si è parlato di opinionisti. Come vi abbiamo raccontato questa mattina, Sonia Bruganelli e Orietta Berti a quanto pare non torneranno, quindi si stanno facendo molti nomi per chi prenderà il loro posto. A tal proposito, il primo nome fatto oggi è stato quello di Katia Ricciarelli (già ex concorrente del reality). Inoltre è apparso anche quello della seconda opinionista e cioè Paola Barale.

Ma sarà davvero così? Sempre oggi Alfonso Signorini ha messo un post sul suo profilo Instagram che è sembrato un vero e proprio riferimento alle ultime news uscite sul Grande Fratello. Il conduttore ha infatti postato una foto la cui immagine riportava una serie di “bla bla bla”. E ha scritto: “Quante se ne leggono…” seguito da una serie di emoji che ridono.

Il web pensa che questo post sia una frecciatina appunto a tutte le indiscrezioni che stanno uscendo sul reality. E forse l’ultima, cioè quella delle opinioniste, il conduttore l’ha trovata totalmente assurda. Nel dubbio, quindi, ci viene da escludere che la Ricciarelli e la Barale possano sedersi nello studio del GF a settembre per commentare i concorrenti.