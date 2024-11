Alfonso Signorini ha aperto un sondaggio attraverso il quale il pubblico del Grande Fratello ha dovuto votare la credibilità della coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Ecco il risultato e la loro reazione.

Il sondaggio del Grande Fratello su Shaila e Lorenzo

Un segmento ha parlato in maniera approfondita della relazione tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato che ha ricevuto delle critiche da parte di alcuni inquilini, come per esempio Luca Calvani. Poco prima, inoltre, il conduttore ha aperto un sondaggio eccezionale per il pubblico:

“Ma secondo voi Shaila e lorenzo si amano o seguono una loro strategia? Da adesso voi potete esprimere il vostro opinione sul nostro sito ufficiale. Scatenatevi, trovate il link anche sui nostri profili social ufficiale.

I nostri due non sanno che abbiamo aperto il sondaggio. Per loro sarà importante sapere che cosa pensate voi. lo scopriranno in diretta tra un po’.

Ma qual è stato il risultato? A un certo punto, il conduttore ha rivelato il fatto a tutti gli inquilini della casa del Grande Fratello. Il pubblico ha giudicato che il loro rapporto è amore al 60% dei voti: “Credono al vostro sentimento“. I due gieffini si sono baciati e hanno detto:

“Io lo sto vivendo davvero, non so perché pensino che ci sia una recita dietro. Un mese e mezzo per una strategia? Non credo proprio”.

Anche voi siete tra coloro che credono che il loro sia vero amore? Fatecelo sapere con un commento e non perdetevi tante altre news sul GF.