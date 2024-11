Luca Calvani ha detto la sua in merito alla coppia formata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, affermando che non crede nel loro sentimento al cento per cento.

Lo sfogo di Luca Calvani

Durante la puntata di questa sera del Grande Fratello abbiamo visto un video parlare del rapporto tra Shala Gatta e Lorenzo Spolverato. Purtroppo per loro, non tutti i gieffini credono al loro sentimento. La maggior parte, in particolare pensa che l’ex Velina non sia del tutto sincera mentre l’attore sarebbe veramente innamorato.

Qualche dubbio in più lo ha fatto trapelare Luca Calvani: “Hanno bisogno di qualche lezione di recitazione. Si piacciono a favore di telecamera, vi serve qualcuno che vi scriva i pezzi. Li vedo molto goffi ed esagerati nell’approccio“. Tornati in studio, poi, lo stesso Luca ha approfondito il suo pensiero:

“Secondo me si vede, ragazzi io non ce la faccio. Come faccio a stare qui davanti sentendoti dire che ti senti come una ragazza di 18 anni? Come faccio?”.

Luca"Ragazzi io non c'è la fo a vedere ste cose, mi sento come una ragazzina di 18 anni ecc"



Luca Calvani ritiene Shaila una ragazza magnetica ma non la trova genuina nei sentimenti nei confronti di Lorenzo. Allo stesso tempo, però, sostiene che anche Spolverato stia esagerando le sue reazioni nei confronti della gieffina. Entrambi i diretti interessati si sono difesi smentendo tutto quanto e ripetendo che il loro sentimento è reale.

Cosa accadrà tra loro lo scopriremo solo nel prossimo futuro.