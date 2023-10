Arnold è eliminato, Beatrice ancora una volta la più votata: tutte le percentuali

NEWS

Debora Parigi | 13 Ottobre 2023

Grande Fratello

I risultati del televoto al Grande Fratello del 12 ottobre: chi è stato eliminato

La puntata del Grande Fratello in onda il 12 ottobre ha visto il risultato di un nuovo televoto aperto alla fine della puntata di lunedì scorso. E si tratta di un televoto eliminatorio. Il pubblico è stato infatti chiamato a scegliere chi salvare, quindi chi ha ricevuto meno voti ha lasciato la Casa per sempre.

Intanto vediamo chi era finito al televoto dopo le nomination di lunedì. E così abbiamo Arnold, Beatrice, Heidi e Valentina. Ricordiamo che la Luzzi è sempre risultata la preferita negli ultimi televoti, solo un paio di volte è stata la seconda preferita dal pubblico. Gli altri inquilini non l’hanno ancora capito che al momento gli spettatori non hanno intenzione di eliminarla?

Comunque all’inizio della puntata di stasera del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha dato lo stop al televoto. Verso metà puntata è quindi arrivato il verdetto. La prima a salvarsi è stata Valentina. Poi è toccato a Beatrice. Quindi sono rimasti Arnold e Heidi. Così il pubblicato ha deciso che tra loro due a essere eliminato è Arnold. Queste le percentuali: Beatrice 47%, Heidi 20%, Valentina 17% e Arnold 16%.

Il pubblico ha deciso che il concorrente che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GrandeFratello è ARNOLD! pic.twitter.com/pXYKhbuBCU — Grande Fratello (@GrandeFratello) October 12, 2023

Come vediamo, Beatrice è stata nuovamente la preferita del pubblico, con un bello stacco da Heidi, che è stata la seconda preferita. Insomma, forse gli inquilini del Grande Fratello devono davvero iniziare a pensare che la vedremo a lungo in gioco. Ma per Beatrice, essendo più votata, ci sarà qualche premio? Il conduttore non ha detto nulla a riguardo, quindi non sappiamo se avrà un’immunità per le nomination di stasera oppure no. Lo sapremo tra poco quando partiranno le nomination appunto.