Vincenzo Chianese | 15 Settembre 2023

Nel corso della seconda diretta del Grande Fratello è arrivato il primo rimprovero per i concorrenti: ecco cosa è accaduto

Primo rimprovero al Grande Fratello

Siamo entrati nel pieno della nuova edizione del Grande Fratello, e in questi giorni abbiamo imparato a fare la conoscenza dei concorrenti. Stasera intanto, nel corso della nuova diretta del reality show, a varcare la porta rossa sono stati dei nuovi inquilini, e di certo nelle prossime settimane ne vedremo di belle. Il pubblico intanto si sta già appassionando alle vicende della casa, e sta seguendo attentamente tutto quello che sta accadendo. Poco fa però è successo qualcosa che non è passato inosservato, e che sta già facendo discutere. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Come tutti ben sappiamo, quest’anno i vertici Mediaset hanno deciso di dare una ripulita al programma, dopo alcuni fatti gravi accaduti negli anni precedenti. Stasera però nel corso della diretta del Grande Fratello, è arrivato il primo rimprovero per i concorrenti. Proprio Alfonso Signorini ha invitato il cast a prestare attenzione a determinati comportamenti, e in merito ha affermato:

“La parola chiave quest’anno è il rispetto. Rispetto tra di voi e tra di noi e il pubblico. Qualche volta in questi giorni questo rispetto è venuto meno. Mi raccomando, sapete quanto ci teniamo”.

Ma cosa accadrà nel corso delle prossime settimane nella casa del Grande Fratello? Non resta che attendere per scoprirlo.