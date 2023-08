NEWS

Andrea Sanna | 26 Agosto 2023

Grande Fratello

Edoardo Costa tra gli esclusi dal Grande Fratello?

Continua la lista di presunti volti noti del mondo dello spettacolo che sarebbero stati esclusi dalla prossima edizione del Grande Fratello. Se alcuni di loro hanno smentito i rumor spiegando si tratti di inesattezze sul loro conto, ora emerge un nuovo nome. Ovvero quello di Edoardo Costa.

L’attore varesino classe 1967 pare abbia tentato la strada del Grande Fratello, esattamente come la collega Beatrice Luzzi. Quest’ultima dai social network ha in qualche modo confermato la sua partecipazione, anche se ancora non è ufficiale. Non sarà, a quanto pare, lo stesso per Edoardo Costa. Secondo l’indiscrezione trascritta su Instagram da Amedeo Venza, infatti, si sarebbe beccato un “no” da parte degli autori del programma e dunque risulterebbe nella lista degli “scartati”.

L’indiscrezione di Amedeo Venza su Edoardo Costa al Grande Fratello

Novella2000.it si è resa disponibile nel caso Edoardo Costa volesse precisare la sua posizione. E così è stato. La sua agente Ilaria Bussadori ci ha contattati e gentilmente spiegato come sono andate realmente le cose:

“È tutto vero. La volontà di farlo partecipare c’era, però purtroppo i problemi che lui ha avuto con la legge anni fa (e oramai risolti in quanto è stato assolto da tutti i capi d’accusa) non si sposano con le politiche dei reality, che vogliono concorrenti con fedine penali pulite”.

Ricordiamo tra l’altro che Edoardo Costa negli anni di carriera è stato protagonista di diverse soap opere e serie TV, da Un posto al sole a Un medico in famiglia, per passare a Distretto di Polizia a Vivere. Proprio grazie all’ultima menzionata ha ottenuto maggiore popolarità. Qui ha vestito i panni di Riccardo Moretti.

Tra le passate esperienze nei reality, invece, ricordiamo quella alla seconda edizione de La Fattoria. La sua avventura si concluse dopo la sesta puntata. Ora si parlava di una possibilità di vederlo al Grande Fratello, ma non sarà così secondo i pettegolezzi. A oggi l’unico confermato ufficialmente tra i concorrenti è Alex Schwazer.