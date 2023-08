Beatrice Luzzi conferma la sua presenza al Grande Fratello

NEWS

Andrea Sanna | 23 Agosto 2023

Grande Fratello

Con un video postato sui social Beatrice Luzzi in qualche modo conferma la sua presenza alla prossima edizione del Grande Fratello

La conferma di Beatrice Luzzi

Il Grande Fratello sta per tornare e nella giornata di ieri è stato reso ufficiale il primo concorrente: Alex Schwazer. A fargli compagnia, però, molto presto ci sarà anche Beatrice Luzzi. Questo perché sui social è arrivata la sua conferma. L’attrice, infatti, con un video ha in qualche modo fatto sapere che ci sarà:

“Cari amici e care amiche. So che è uscita la notizia ancor prima di digerirla o meglio… di definirla. Ma così è. Cosa posso dire? Pregate per me”, ha detto ironica nel breve filmato. Con queste parole, che sono circolate velocemente sul web, Beatrice Luzzi ha dato per certa la sua partecipazione al Grande Fratello.

Beatrice Luzzi "conferma" la sua partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello 👀🔥. #GF pic.twitter.com/U4Ga7xJKwH — gfvipnews_ (@gfvipnews_) August 22, 2023

Attrice, regista, autrice televisiva e blogger, Beatrice Luzzi vanta una carriera interessante tra cinema, TV e teatro. E non si è fatta mancare davvero nulla. Sul piccolo schermo ha esordito nel 1999 con l’amata soap opera di Canale 5 che tanti ricorderanno, Vivere. Per due anni proprio qui ha interpretato il personaggio dell’indimenticabile Eva Bonelli.

Fiction che a Beatrice Luzzi ha regalato il successo e portata poi a prendere parte ad altri progetti importanti. Pensiamo per esempio alla quarta stagione de Il Maresciallo Rocca e Don Matteo. Così come ancora Provaci ancora Prof 3, I Cesaroni, Rex 5, L’Allieva e Un posto al sole, giusto per citarne alcuni.

E pensate in carriera ha avuto anche il piacere di lavorare con Madonna nel film Travolti dal destino del 2002. Qui Beatrice Luzzi ha ricoperto i panni di una donna molto ricca. Insomma non si è fatta mancare davvero nulla.

Non tutti sanno probabilmente ma ha anche scritto un libro dal titolo, Mi è nata una famiglia nel 2011. Altra curiosità sul suo conto: è stata ideatrice e direttrice artistica del Premio letterario Costa Smeralda, dedicato al mare.