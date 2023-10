Spettacolo

Nicolò Figini | 1 Ottobre 2023

Grande Fratello

Fiordaliso e Beatrice Luzzi sono state escluse, per volere degli altri concorrenti in Tugurio, dalla festa in Casa

L’esclusione dalla festa del Grande Fratello

Ieri sera, come ogni sabato, dentro la casa del Grande Fratello è stata data una festa per far divertire i concorrenti. Nel Tugurio, però, è successo qualcosa di inaspettato per volontà degli autori. I ragazzi stavano aspettando con ansia questo momento, ma a un certo punto è arrivata una lettera dalla produzione. Nel comunicato si leggeva:

“Pensavate di andare tutti allo scatenato Disco Party che si terrà questa sera nella Casa? Purtroppo non c’è posto per tutti. Il Grande Fratello ha deciso che sarete voi stesso a indicare chi di voi non merita di andare alla festa. Scrivete su questi bigliettini il nome di chi, secondo voi, dovrà rimanere in Tugurio“.

Un gioco di cui nessuno si è lamentato. Dopo aver preso carta e penna ognuno di loro si è messo a scrivere il nome di chi sarebbe dovuto rimanere nel Turgurio. Diversi voti vanno a Beatrice Luzzi, la quale ha avuto diversi scontro con altri concorrenti. Altri invece ad Alex perché era già stato in Casa per allenarsi.

Al Grande Fratello, però, c’è una sorpresa dietro ogni angolo. Alla festa sarebbero potuti andare solo coloro senza neanche un voto. Per tale ragione anche Fiordaliso, votata solo da Marco, ha dovuto rimanere in Tugurio. Tuttavia non ci sono state scenate e la festa è potuta cominciare.

Voi che ne pensate? vi è dispiaciuto vedere questi tre inquilini esclusi dai festeggiamenti? Fatecelo sapere con un commento. QUI il video. Per tante altre news continuate a seguirci.