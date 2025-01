Momenti di tensioni al Grande Fratello quando Lorenzo avrebbe lanciato una sedia per via di Helena protagonista della puntata

Situazione sconvolgente al Grande Fratello mentre la puntata ci mostrava altro. Infatti dalla regia si è saputo che Lorenzo si è innervosito parecchio. Pare che il gieffino abbia lanciato una sedia, anche se non abbiamo visto la scena. Il motivo? Sarebbe colpa di Helena perché al centro della scena. Vediamo cosa è successo.

Rabbia per Lorenzo dopo che Helena è stata protagonista al GF

Mentre la puntata del Grande Fratello stava andando in onda e ci si stava occupando di un altro argomento, nella Casa è successa una cosa che ha decisamente sorpreso tutti. Ma il pubblico si è accorto che qualcosa non andava. E grazie a un video abbiamo capito qualcosa.

In pratica sembra che Lorenzo, non ripreso, abbia lanciato una sedia. Nel video qui sotto vediamo infatti Stefania Orlando che chiede cosa sia successo e parlando appunto di una sedia lanciata. Lei continua a chiedere per quale motivo abbia dato in escandescenza, ma non sembra chiara la motivazione.

A un certo punto la Orlando si è avvicinata a Maria Vittoria per alcuni spiegazioni e lei sembra far capire cosa sia successo. Secondo anche quanto si legge sul web, Lorenzo avrebbe lanciato una sedia e si sarebbe davvero innervosito perché Helena è stata al centro della scena. E non gli andrebbe giù il fatto che conduttore e opinioniste hanno difeso la brasiliana.

Questo malessere si è visto poi in diretta poiché nel momento in cui Bernardo è stato eliminato e tutti lo hanno salutato, le telecamere hanno ripreso Lorenzo che era in giardino a parlare con Shaila. E tra le lacrime ha detto che non ha più molta forza in questo momento.