GF, i primi rumor sul cast: uno chef e un’ex soubrette tra i papabili concorrenti

Andrea Sanna | 23 Maggio 2024

Grande Fratello

Da appena due mesi è finita l’ultima edizione e il Grande Fratello è già alla ricerca di nuovi concorrenti. Tra i papabili, secondo i primi rumor sul cast, ci sarebbero uno chef e un’ex soubrette.

Grande Fratello, i primi rumor sul cast

La macchina del Grande Fratello non si ferma MAI! E mentre su Canale 5 siamo alle prese con le battute finali de L’Isola dei Famosi (qui i nuovi nominati della settimana), si torna a parlare del reality dei reality.

Sebbene l’ultima edizione si sia conclusa da appena due mesi, il Grande Fratello sta già lavorando per la prossima edizione. E, a quanto pare, non mancano di certo le indiscrezioni. Una riguarda due volti che sarebbero già stati individuati dal programma.

“Mentre Alfonso invita tutti a scrivergli in direct per proporsi come concorrente, stanno già contattando alcuni volti più o meno noti! Come uno chef molto conosciuto e un’ex soubrette TV”. Questo è il primo messaggio apparso sul profilo social di Amedeo Venza, secondo cui il Grande Fratello starebbe già sondando il terreno su alcuni personaggi.

Ma non è finita, perché la storia è stata condivisa poi da Deianira Marzano che, a sua volta, ha dato un altro indizio: “L’ex soubrette è l’ex di uno famoso”.

Il rumor sul Grande Fratello

In entrambi i casi, come potete ben vedere, non ci sono i nomi. Dunque è difficile scoprire attraverso questi rumor a chi si possa fare riferimento. Chi segue il Grande Fratello, però, non ha mancato di ipotizzare alcuni nomi sugli indiziati in questione. Ma pare prematuro ora come ora trarre delle conclusioni affrettate.

Al via i casting per partecipare

In questi giorni peraltro i canali ufficiali del Grande Fratello hanno caricato una notizia importante. Il reality infatti è alla ricerca dei concorrenti per la prossima edizione.

Ci sono diverse modalità per poter partecipare ai casting del programma di Canale 5, prodotto da Endemol Shine Italy.

Se credi di poter essere la persona giusta, puoi candidarti mediante il sito ufficiale: https://grandefratello.endemolshine.it/. Dovrai inserire un breve video e seguire tutte le indicazioni del portale.

Ma non è escluso che sia lo stesso Grande Fratello a cercare te. L’attività di scouting, infatti, è sempre attiva sia in giro per l’Italia che sui social. Quindi non è escluso che il programma possa contattare direttamente la persona in questione!