Vincenzo Chianese | 16 Giugno 2024

Grande Fratello

Di recente, rispondendo alle domande dei fan sui social, Francesco Chiofalo ha raccontato un retroscena inedito sulla sua partecipazione, poi saltata, al Grande Fratello Vip.

Il racconto di Francesco Chiofalo

Sono ormai passati diversi anni da quando il pubblico ha fatto per la prima volta la conoscenza di Francesco Chiofalo. Come è noto infatti l’influencer fu uno dei protagonisti della quinta edizione di Temptation Island e proprio in quell’occasione conquistò tutto il pubblico. Col passare del tempo Chiofalo è diventato uno dei nomi più amati e discussi del web e solo di recente è tornato al centro dell’attenzione mediatica dopo essersi sottoposto a un’operazione per cambiare colore degli occhi. Ma non solo.

Qualche giorno fa infatti Francesco Chiofalo ha anche risposto alle domande e alle curiosità dei fan e a quel punto ha rivelato un retroscena inedito sulla sua partecipazione, alla fine saltata, al Grande Fratello Vip. Stando a quanto ha raccontato l’influencer, qualche anno fa, su chiamata dello stesso Alfonso Signorini, Francesco sostenne i provini per il reality show, venendo confermato come concorrente. Tuttavia poco prima dell’inizio della trasmissione gli autori gli comunicarono che non avrebbe varcato la porta rossa. Queste le sue dichiarazioni in merito:

“Non ho mai raccontato questa storia. Qualche anno fa mi contattò telefonicamente Alfonso Signorini per partecipare al casting del GF Vip. Io partecipai al casting dove era presente anche Alfonso insieme ad altri autori. Venni confermato come concorrente ufficiale, con molti mesi di anticipo rispetto l’inizio del programma. Poi poche settimane prima dell’inizio del programma mi dissero che purtroppo non potevo più partecipare al reality senza avermi mai dato una spiegazione”.

Tuttavia, nonostante le cose non siano andate come sperato, Francesco Chiofalo rimane ad Alfonso Signorini e agli autori del Grande Fratello Vip per l’opprtunità: “Ringrazio a prescindere Alfonso e gli autori per avermi contattato e aver provato a farmi entrare nel programma. L’ho apprezzato tantissimo”.