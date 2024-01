Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Gennaio 2024

Grande Fratello

Quali concorrenti sono finiti in nomination nella puntata del 23 gennaio del Grande Fratello? Le scelte degli inquilini

Le temute e attese nomination anche queste sera ci hanno svelato chi è finito al prossimo televoto eliminatorio del Grande Fratello. Scopriamo insieme cosa è successo durante la puntata del 23 gennaio e quali sono state le scelte dei concorrenti.

Le nomination al Grande Fratello

Oggi 23 gennaio è tornato su Canale 5 il trentaduesimo appuntamento con il Grande Fratello! Tanti i temi affrontati durante la puntata odierna che, in qualche modo, vanno a riassumere quanto accaduto nel corso di tutta la settimana. Ma chi è andato in nomination?

Ricordiamo per prima cosa che Federico Massaro e Stefano Miele possono votare ma non possono nominati nella puntata di stasera del Grande Fratello. Entrambi infatti sono già al prossimo televoto.

Peraltro ricordiamo che non è più valida nemmeno l’immunità di Cesara Buonamici. Con il nuovo anno infatti è crollata anche questa certezza per gli inquilini, così come i preferiti. Tutti sono nominabili. Quali sono state quindi le scelte dei concorrenti del Grande Fratello? Scopriamole insieme…

Anita ha nominato Monia.

ha nominato Sergio ha votato Paolo .

ha votato . Letizia ha mandato al televoto Monia .

ha mandato al televoto . Fiordaliso ha scelto Perla .

ha scelto . Federico ha dato la sua nomination a Greta.

ha dato la sua nomination a Perla ha fatto il nome di Beatrice.

ha fatto il nome di Stefano ha deciso di votare Perla .

ha deciso di votare . Grecia ha scelto Sergio .

ha scelto . Massimiliano ha votato per Fiordaliso.

E ancora tra le altre nomination al Grande Fratello segnaliamo che…

Paolo ha dato il voto Sergio.

ha dato il voto Vittorio ha votato per Massimiliano .

ha votato per . Rosy ha invece fatto il nome di Vittorio.

ha invece fatto il nome di Monia ha optato per Sergio .

ha optato per . Beatrice ha nominato Perla .

ha nominato . Marco ha votato Fiordaliso .

ha votato . Greta ha deciso di nominare Sergio .

ha deciso di nominare . Giuseppe ha nominato Sergio.

Così gli inquilini della Casa del Grande Fratello hanno fatto le loro scelte. Facendo un piccolo recap sappiamo che al televoto eliminatorio della prossima puntata ci sono: Federico Massaro (che ha perso il televoto di oggi), Maria Fiordaliso, Monia La Ferrera, Perla Vatiero, Sergio D’Ottavi e Stefano Miele (finito in nomination d’ufficio la scorsa settimana per provvedimento).

La scelta come sempre spetta a voi telespettatori! Chi riuscirà a salvarsi?