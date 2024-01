Inarrestabile Beatrice! Superata anche questa nomination, Federico il meno votato: le percentuali

Spettacolo

Andrea Sanna | 24 Gennaio 2024

Grande Fratello

Un’altra nomination superata per Beatrice Luzzi al Grande Fratello! Federico è risultato il meno votato: le percentuali

La nomination di questa sera ci ha svelato dopo una settimana chi tra Beatrice, Federico e Sergio ha avuto la meglio e chi, invece, si troverà al prossimo televoto eliminatorio del Grande Fratello. Scopriamo insieme cosa è successo durante l’appuntamento odierno con il GF.

GF: Beatrice la più votata, le percentuali

Puntata numero 32 questa sera al GF Dopo una settimana (e un giorno) torna il consueto appuntamento con la Casa più spiata d’Italia. Non solo le dinamiche, le liti e i confronti, abbiamo avuto modo di scoprire anche il risultato del televoto.

In nomination questa settimana presenti Beatrice Luzzi, Federico Massaro e Sergio D’Ottavi. Uno scontro a tre senza esclusione di colpi, dove la persona meno votata non sarà eliminata, ma andrà al prossimo televoto eliminatorio del GF dove è già presente lo stilista Stefano Miele a causa di un provvedimento disciplinare.

Tutti e tre i menzionati (Beatrice, Federico e Sergio), a modo loro per un motivo o per un altro, hanno fatto molto parlare di sé durante la diciannovesima settimana del GF non appena conclusa.

Arrivata la busta in studio Alfonso Signorini, come prevede il rito in questi casi, ha svelato chi è la persona meno votata dal pubblico. A salvarsi subito Beatrice, mentre invece Federico e Sergio se la sono dovuta vedere poco dopo. La persona che ha raggiunto una percentuale minore al GF è…. Federico!

Il pubblico ha deciso che a salvarsi sono… Beatrice e Sergio! #GrandeFratello pic.twitter.com/62Xkmr1Fr1 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 23, 2024

E le percentuali? A comandare con il 39% di voti è Beatrice Luzzi, seguita da Sergio D’Ottavi con il 36% di preferenze. Infine, fanalino di coda, Federico Massaro con il 25%. Ciò significa, come raccontato precedentemente, che il meno votato si ritrova al televoto con Stefano Miele.

Per ora abbiamo quindi già due concorrenti in nomination al GF: Sergio D’Ottavi e Stefano Miele. Potranno nominare ma non potranno essere eliminati. Chi si aggiungerà al prossimo televoto?