Stasera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello arriverà un’altra eliminazione e uno tra Iago Garcia, Shaila Gatta, Chiara Cainelli, Giglio e Mattia Fumagalli lascerà per sempre la casa.

Nuova eliminazione stasera al Grande Fratello

Manca un mese alla finale del Grande Fratello e ormai il cerchio inizia a stringersi sempre di più. In queste settimane stiamo assistendo a un’eliminazione dopo l’altra e solo una persona può sentirsi al sicuro. Lorenzo Spolverato infatti è già uno dei finalisti e attualmente dunque può dormire sonni sereni. Questa sera nel mentre va in onda su Canale 5 una nuova diretta del reality show, durante la quale un nuovo inquilino dovrà dire per sempre addio alla trasmissione. A scontrarsi al telefoto ci sono ben 5 concorrenti: Iago Garcia, Shaila Gatta, Chiara Cainelli, Giglio e Mattia Fumagalli. Ma chi tra loro dovrà salutare il gruppo e rinunciare alla possibilità di arrivare in finale?

Anche in questa occasione noi di Novella abbiamo lanciato un sondaggio sul nostro sito. Come sempre abbiamo chiesto ai nostri lettori di votare il proprio inquilino del cuore e adesso vi sveliamo i risultati. Il meno votato, e dunque a rischio eliminazione, è Giglio con l’11% delle preferenze. A seguire troviamo Shaila con il 13%, Chiara con il 17%, Mattia con il 21% e Iago, risultato il più amato e il più votato con il 38%.

Stando all’esito dei sondaggi, che tuttavia non sono ufficiali, il nuovo eliminato del Grande Fratello potrebbe essere Giglio. Ciò nonostante vi invitiamo come sempre a prendere con le pinze questi risultati. Il televoto infatti verrà chiuso da Alfonso Signorini solamente nel corso della diretta di questa sera. Fino ad allora dunque il pubblico avrà la possibilità di esprimere le proprie preferenze e tutto potrebbe ancora cambiare.

Ma cosa succederà e chi sarà a dover lasciare una volta per tutte la casa? Lo scopriremo stasera su Canale 5.