Oggi 24 febbraio va in onda una nuova puntata del Grande Fratello: ecco tutte le anticipazioni e news in vista dell’appuntamento di stasera.

Grande Fratello anticipazioni 24 febbraio

Tenetevi forte perché stasera al Grande Fratello ci sarà un momento molto importante e atteso. Dopo Lorenzo Spolverato, infatti, verrà eletta la prima finalista donna di questa edizione. Come? Sarà aperto un televoto flash che decreterà chi potrà godere di questo privilegio. E ne vedremo delle belle!

Amara sorpresa per per Giglio che scoprirà del botta e risposta tra Yulia e l’ex Simone. Come reagirà l’hairstylist? Stasera ne sapremo di più. Intanto le tensioni tra gli altri concorrenti non sembrano mancare.

Un altro confronto potrà esserci senza dubbio al Grande Fratello sarà tra Shaila ed Helena. Questo perché la prima ha scritto una canzone rap contro la coinquilina, dove non mancano frecciatine. Il fatto ha generato diverse reazioni dentro e fuori la Casa. E stasera potrebbe esserci quindi un bel blocco in puntata.

Tra le altre cose probabilmente si parlerà anche del legame tra Iago e Stefania, che sembra via via consolidarsi sempre di più. Sta nascendo una nuova coppia?

Una discussione invece c’è stata anche tra alcuni dei fidanzatini della Casa. Parliamo dei Tommavi. A causa di Alfonso infatti c’è ancora qualche attrito tra i due. Nonostante qualche dibattito, invece, dovrebbe arrivare una sorpresa per gli Shailenzo dopo questi mesi d’amore.

Tensioni invece tra gli Helevier, la coppia formata da Helena e Javier. Il tutto a causa di alcune dinamiche che coinvolgono ancora le Zelena (il fandom tra la modella e Zeudi). Sebbene abbiano risolto, probabilmente Signorini vorrà vederci chiaro. Ancora dissapori intanto tra la brasiliana e l’ex Miss Italia.

News ultim’ora concorrenti e anticipazioni Grande Fratello

Quali sono le news e ultim’ora sul reality show? Non solo momenti di tensione dentro la Casa del Grande Fratello. Questa sera infatti assisteremo anche a due bellissime sorprese.

La prima riguarda Maria Teresa. La conduttrice riceverà la visita di sua figlia Guenda, che non molto tempo fa l’ha resa nonna di uno splendido bambino di nome Noah.

Altro momento di tenerezza sarà rivolto a Tommaso. L’idraulico infatti avrà modo di poter salutare la nonna Alba grazie a un collegamento con Siena. Un incontro che promette grandi emozioni.

Ovviamente ricordiamo anche il risultato del televoto che sancirà la nuova eliminazione e le future nomination!

Anticipazioni Grande Fratello e percentuali dei sondaggi

Durante la settimana Novella2000.it vi ha chiesto di votare il nostro sondaggio e scegliere chi, secondo voi, merita di continuare l’avventura nel gioco e chi, invece, tornare a casa.

Al televoto ci sono Chiara, Giglio, Iago, Mattia e Shaila. Ma chi avrà avuto la meglio secondo i voti dei nostri lettori?

Ebbene oggi abbiamo i risultati. Il più votato è Iago con il 38%, dunque lui certamente dovrebbe proseguire il suo percorso al Grande Fratello per il pubblico. Alle sue spalle Mattia al 21%, mentre Chiara poco dietro al 17%. In seguito Shaila al 13% e infine Giglio all’11%.

Se così fosse dunque il prossimo eliminato potrebbe essere Giglio. Il responso vero e proprio però ci sarà solo stasera con la puntata del Grande Fratello.

Grande Fratello a che ora va in onda stasera

Stasera il Grande Fratello sappiamo a che ora va in onda? Come capita ogni lunedì e giovedì la trasmissione di Canale 5 viene trasmessa a partire dalle 21:30/21:40.

Per prima cosa verrà introdotta la puntata con le varie anticipazioni e successivamente si affronteranno gli argomenti uno a uno.

Le anticipazioni del Grande Fratello: dove e quando va in onda

Conosciamo tra le altre cose anche tutti gli appuntamenti per vedere il Grande Fratello in TV? Ecco dove vederlo quotidianamente:

Alle ore 21:30/21:40 circa di lunedì e giovedì è prevista la puntata in prima serata.

circa di lunedì e giovedì è prevista la puntata in prima serata. Non mancano poi i vari daytime su Canale 5 : alle 13:40 e alle 16:30 circa per la precisione. Invece su Italia 1 alle 12:15 , alle 13:00 e infine alle 18:15 .

su : alle e alle circa per la precisione. Invece su alle , alle e infine alle . Sempre su Canale 5 ci sono degli spazi dedicati al GF , precisamente a Mattino 5 e a Pomeriggio 5 , dove vengono approfonditi argomenti e svelate tutte le anticipazioni .

ci sono degli spazi dedicati al , precisamente a e a , dove vengono approfonditi argomenti e svelate tutte le . Su La5 invece tutti i giorni va in onda il GF Daily, con la conduzione della brava e talentuosa Rebecca Staffelli, L’orario di inizio è alle 19:10 circa.

Ricordiamo ovviamente che il Grande Fratello possiamo seguirlo anche h24 su Mediaset Extra, Mediaset Infinity e sul sito ufficiale del reality show.

Conduttore e opinionisti del GF

Se qualcuno si sta ancora domandando chi è conduttore e gli opinionisti del Grande Fratello, possiamo affermare ovviamente che a presentare la trasmissione è ancora una volta Alfonso Signorini.

Al suo fianco nel ruolo di opinioniste ci sono Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi.

Per il compito di inviata social ritroviamo Rebecca Staffelli.

I concorrenti del GF chi sono?

Ricordate chi sono tutti i concorrenti di questa edizione del Grande Fratello? Facciamo il punto tra chi non è più in Casa e chi, invece, è ancora in gioco:

Alfonso D’Apice (ELIMINATO), Bernardo Cherubini (ELIMINATO), Clayton Norcross (ELIMINATO), Emanuele Fiori (ELIMINATO), Enzo Paolo Turchi (RITIRATO), Federico Chimirri, Iago Garcia, Javier Martinez, Lino Giuliano (SQUALIFICATO), Lorenzo Spolverato, Luca Calvani (ELIMINATO), Luca Giglioli, Maxime Mbanda (ELIMINATO), Mattia Fumagalli, Michael Castorino (ELIMINATO), Stefano Tediosi (ELIMINATO) e Tommaso Franchi.

Tra le donne del GF ricordiamo la presenza di: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Clarissa Burt (ELIMINATA), Eleonora Cecere (RITIRATA), Eva Grimaldi (ELIMINATA), Federica Petagna (ELIMINATA), Helena Prestes, Ilaria Clemente (RITIRATA).

E ancora nella lista abbiamo: Ilaria Galassi (RITIRATA), Jessica Morlacchi, Maria Teresa Ruta, Maria Monsè (ELIMINATA), Maria Vittoria Minghetti, Pamela Petrarolo (RITIRATA), Perla Maria Paravia (ELIMINATA), Shaila Gatta, Stefania Orlando, Yulia Naomi Bruschi (RITIRATA) e Zeudi Di Palma.