La quarta puntata del Grande Fratello, come ogni appuntamento, si è chiusa con le nomination. Andiamo perciò a scoprire chi sono i nominati e chi è finito al televoto il 26 settembre 2024.

Le nomination del Grande Fratello del 26 settembre 2024

Il Grande Fratello prosegue la sua corsa con la seconda settimana di messa in onda e la sua quarta puntata. Prima di andare a capire chi sono i nominati del 26 settembre 2024 facciamo un piccolo riassunto della serata. L’appuntamento si è aperto con la risposta di Cesara a un’intervista di Beatrice, per poi proseguire con un altro botta e risposta riguardante Shaila Gatta.

Di certo non è passato inosservato la sorpresa che Katherine Kelly Lang, Brooke in Beautiful, ha fatto all’ex collega Clayton Norcross. Non sono mancate le lacrime di Enzo Paolo Turchi per la figlia Maria e uno scontro tra Maria Vittoria con le Non è la Rai.

Yulia è stata poi scelta come preferita dal pubblico e di conseguenza ha ottenuto l’immunità. Ma non solo in quanto Tommaso e Jessica godono dell’immunità, così come Enzo Paolo, Luca Calvani e le Non è la Rai (perché votati dagli altri inquilini in settimana). Poi Beatrice ha voluto salvare Maria Vittoria, mentre Cesara ha scelto Clarissa.

Chi è andato in nomination nella puntata del Grande Fratello del 26 settembre 2024? Ecco tutti i nominati: Helena, Iago, Amanda e Shaila.

Lorenzo Spolverato ha nominato Iago Garcia

Amanda Lecciso ha nominato Shaila Gatta

Iago Garcia ha nominato Helena Prestes

Helena Prestes ha nominato Iago Garcia

Giglio ha nominato Iago Garcia

Javier Martinez ha nominato Amanda Lecciso

Ilaria Clemente ha nominato Iago Garcia

Michael ha nominato Shaila Gatta

Jessica Marzocchi ha nominato Lorenzo Spolverato

Tommaso ha nominato Amanda Lecciso

Le Non è la Rai hanno nominato Amanda Lecciso

Maria Vittoria ha nominato Shaila Gatta

Luca Calvani ha nominato Helena Prestes

Yulia ha nominato Helena Prestes

Enzo Paolo ha nominato Helena Prestes

Clarissa Burt ha nominato Helena Prestes

Quindi, alla fine delle nomination chi sono i nominati che sono finiti al televoto al Grande Fratello il 26 settembre2024? Si tratta di