Enzo Paolo Turchi ha dedicato delle toccanti parole per la figlia Maria e non è riuscito a trattenere le lacrime

Durante un momento molto dolce al Grande Fratello Enzo Paolo Turchi ha parlato della figlia Maria e non è riuscito a trattenere le sue lacrime. Ecco tutto ciò che è accaduto in diretta.

Le lacrime di Enzo Paolo Turchi per la figlia

Enzo Paolo Turchi è diventato un pilastro dentro la casa del Grande Fratello nel giro di pochi giorni. Per tale ragione il conduttore gli ha voluto regalare uno spazio per parlare di sua figlia Maria, nata il 14 febbraio 2013. Ai telespettatori è stato mostrato un video nel quale il ballerino, durante la settimana, ha confessato alcuni retroscena sul suo rapporto con la bambina:

“Lei è forse la cosa più bella per noi, è tutto. Lei è nata quando io avevo 62 anni e avevamo quasi rinunciato. Per noi è iniziata una nuova vita. Il sogno che posso avere ora non lo posso realizzare, quello di vedere mia figlia grande.

Sono vecchio, questo mi tortura. Ogni tanto penso che potrei togliere dei momenti a mia figlia… Essendo un po’ grande”.

Enzo Paolo Turchi ha quindi voluto confessare una sua paura molto intima, ovvero quella di non poter vedere crescere sua figlia. Il conduttore lo ha tranquillizzato affermando che l’aspettativa di vita e di conseguenza non è detto che ciò non possa avvenire. Tuttavia il coreografo si è lasciato andare a un pianto liberatorio:

“Lei sa della mia età, lo ha scoperto e mi ha detto ‘so quanti anni hai e sono fiera di te’. Incredibile, Maria è la mia vita. Lei è tutto. Grazie Carmen”.

LEGGI ANCHE: Brooke di Beautiful canta la sigla di Mare Fuori (sì, hai letto bene) e non vorrai perderti questo video

Il segmento a lui dedicato si è chiuso con un breve messaggio letto da Maria stessa, che ha fatto continuare il pianto (questa volta di gioia) del suo papà.