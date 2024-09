In zona nomination al GF, Lorenzo vota Iago senza alcun motivo valido, ma Helena non si risparmia: “Sei finto”

Nomination incandescenti al GF stasera! Lorenzo ha fatto il nome di Iago, senza dare però una vera motivazione. Helena però è intervenuta e al suo posto è sbottata contro l’attore spagnolo: “Sei finto!”.

GF, la votazione di Lorenzo scatena Helena

La puntata di questa sera del GF ci ha fornito davvero tanto materiale, specialmente se si parla di discussioni. Dalla stoccata di Iago García a Beatrice Luzzi, all’opinionista che si è prima scontrata con la collega Cesara Buonamici e poi con Shaila Gatta. Diverbio anche tra Le Non è la Rai e Maria Vittoria Minghetti.

LEGGI ANCHE: Chi sono i concorrenti al televoto nella puntata del 26 settembre 2024? Tutte le nomination

Insomma, davvero tanta carne al fuoco, alimentata ulteriormente dalle nomination palesi. I concorrenti del GF sono stati chiamati uno per uno per fare il proprio nome. A cominciare per primo è stato Lorenzo Spolverato che ha fatto il nome di Iago García. Il motivo: “Perché abbiamo legato poco”. Motivazione sentita e risentita in 25 anni di reality show.

Per questo Alfonso Signorini al GF ha bacchettato Lorenzo Spolverato, sostenendo di essere stufo di questa tiritera. A detta sua sarebbe il caso di giocare a carte scoperte. Secondo il conduttore basterebbe dire semplicemente che nomina il suo compagno per antipatia.

Helena Prestes si è trovata contrariata fin da subito e ha manifestato fastidio per il gesto di Iago García (anche perché lui l’ha nominata a causa di una tisana gettata involontariamente addosso). Anche la concorrente del GF come Spolverato ha voltato l’attore spagnolo e non ha perso tempo nel dare la sua motivazione. Oltre a prendere le difese di Lorenzo, ha ribattuto seccata:

“Sei davvero finto. Fai finta di essere galantuomo. In più al divano hai difeso Tommaso che non è voluto intervenire nella diatriba tra Maria Vittoria e le Non è La Rai, mentre invece poteva intervenire eccome“.

Iago si è difeso, ma di sicuro avranno di che parlare. È bastato davvero poco ad accendere la scintilla nella Casa del GF!