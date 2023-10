Spettacolo

Nicolò Figini | 19 Ottobre 2023

Grande Fratello

Stando a un video che circola sul web in queste ore Letizia Petris vorrebbe la squalifica di Beatrice Luzzi. Il motivo

La critica a Beatrice Luzzi

In queste ore si sta parlando moltissimo di quanto accaduto ieri dentro la casa del Grande Fratello. Il tutto è partito da una discussione dopo che Beatrice Luzzi ha sentito gli altri sparlare della sua frequentazione con Giuseppe Garibaldi. Nella stessa giornata, inoltre, Letizia Petris l’ha anche accusata di aver detto una frase infelice al concorrente con cui ha un flirt.

Nel video qui sotto, infatti, la sentiamo raccontare che l’attrice ha dato del “ragazzo facile” a Giuseppe. All’inizio non era molto propensa a dirlo ma quando Fiordaliso l’ha sollecitata ha affermato:

“Gli ha detto che lui si dà a tutte, che è un ragazzo facile. Poi glielo ha detto senza microfono. Tu immagine se fosse stato Giuseppe a dirlo a lei, sarebbe stato fuori dalla Casa squalificato”.

Letizia dice che il “sei un ragazzo facile” detto da Beatrice nei confronti di Giuseppe è da squalifica, ma tutto quello detto dal guru fino ad oggi?



Io mi auguro che questi ragazzi scherzino perché non possono essere così sconnessi#grandefratello #gfpic.twitter.com/Jusnjc7LvA — soleil sorge supporter (@teamsoleilsorge) October 18, 2023

Letizia Petris ha poi lamentato il fatto che se un uomo non può dire una cosa del genere a una donna lo stesso dovrebbe valere al contrario. Fiordaliso ha tentato di difendere Beatrice Luzzi perché pensava si fosse espressa male. Poi Massimiliano ha chiesto: “No, non puoi dire una cosa così. Lui ce l’aveva il microfono? Allora l’audio lo becca lo stesso“.

Tuttavia sul web affermano che in realtà Beatrice non ha detto queste esatte parole. Avrebbe detto a Giuseppe che dai suoi atteggiamenti sembra che se qualcun’altra si fosse avvicinata a lui con interesse, allora per lui sarebbe stata la stessa cosa.

Voi che cosa ne pensate della situazione che si è creata in casa? Fatecelo sapere e seguiteci per altre news.