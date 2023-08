NEWS

Andrea Sanna | 22 Agosto 2023

Temptation Island

Sul web in tanti hanno notato la fede che Perla Vatiero porta al dito. E no, non è legata a Mirko: ecco il significato

La fede di Perla Vatiero

Abbiamo conosciuto Perla Vatiero grazie alla sua partecipazione a Temptation Island. Ma pensa ancora al suo ex Mirko Brunetti con il quale ha partecipato al reality delle tentazioni? La risposta è no! Il web però ha avuto qualche sospetto in queste ore, smorzato subito dalla diretta interessata. Questo perché mentre si gode le vacanze insieme ai suoi amici e al tentatore Igor Zeetti, ha dovuto fare una precisazione.

Qualcuno ha notato sul dito di Perla Vatieri una fede che porta spesso al dito e da qui sono iniziate le domande. L’ex volto di Temptation Island è stata tempestata di domande da parte dei suoi follower, curiosi di capire come starebbero le cose. C’è chi ha azzardato sostenendo fosse un riferimento al suo ex fidanzato Mirko. In realtà le cose starebbero diversamente.

Stufa quindi di leggere continui accostamenti alla sua precedente relazione, Perla Vatieri ha voluto fare chiarezza una volta per tutte. Tra le storie di Instagram ha confidato che l’anello sarebbe un ricordo di famiglia a cui è particolarmente legata:

«Ciao ragazzi ci tengo a chiarire una cosa importante», ha detto Perla Vatiero, per poi entrare nel dettaglio. «Mi state inviando molti messaggi inerenti alla fede che porto al dito. Ci tengo a chiarirvi che questa fede me l’ha regalata mia nonna quando è venuto a mancare mio nonno. Vi prego di non associarla a nessun altro perché per me ha un valore inestimabile».

Quindi non c’è alcun tipo di riferimento al suo ex fidanzato Mirko Brunetti. Perla Vatiero ha lasciato intendere anche di aver voltato pagina a distanza di settimane dalla fine del programma e spera che anche i suoi follower facciano lo stesso senza dover per forza fare insinuazioni di questo tipo.

Chiusa la storia d’amore, se Perla Vatiero si è avvicinata al tentatore Igor Zeetti, il suo ex Mirko Brunetti vive la sua nuova storia d’amore con la single Greta Rossetti.