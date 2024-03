Paura al Grande Fratello! Il coperchio di una pentola prende improvvisamente fuoco

NEWS

Debora Parigi | 20 Marzo 2024

Grande Fratello

Piccolo incidente domestico al Grande Fratello questo pomeriggio. In cucina, infatti, ha preso fuoco il coperchio di una pentola. Subito Federico e Rosy sono intervenuti cercando di spegnere le fiamme e correndo ai ripari. Ecco la scena di quanto è successo.

Piccolo incendio in cucina al Grande Fratello

Come sia successo ancora non è chiaro, ma fatto sta che oggi al Grande Fratello è avvenuto un piccolo incidente domestico che per fortuna non ha portato a danni ed è stato subito risolto. In pratica ha preso fuoco il coperchio di una pentola in cucina mentre Rosy e Federico stavano appunto cucinando.

I due concorrenti si trovavano davanti ai fornelli, stavano parlando e cucinando. A un certo punto Rosy è andata a prendere il coperchio per poter tappare la pentola della pasta quando si è accorta che il manico di tale coperchio aveva preso fuoco. Subito i due si sono allontanati e hanno cercato di spegnere le fiamme.

Federico ha provato a soffiarci sopra, ma invano. Ha quindi scacciato il coperchio per allontanarlo da loro. Così Rosy è andata dall’altra parte del bancone della cucina e ci ha soffiato sopra. Poi è intervenuto Federico gettando un panno sopra per togliere il fumo. A quel punto la cuoca lo ha preso e lo ha passato sotto l’acqua. Ma la puzza è stata tanta, anche perché il manico del coperchio era di plastica.

FEDERICO CERCA DI SPEGNERE IL COPERCHIO DELLA PENTOLA CHE HA PRESO FUOCO 🤣🤣🤣🤣#grandefratello pic.twitter.com/MlJAjsTZkg — Cirox (@cirox97) March 20, 2024

Per fortuna, come detto, l’incidente al Grande Fratello non ha avuto conseguenze. E ancora non è ben chiaro come sia successo. Forse per sbaglio il coperchio è stato appoggiato su un fornello acceso e magari il calore è arrivato al manico che lo ha fatto andare in fiamme. Comunque la cosa importante è che nessuno si sia fatto male. Sicuramente hanno dovuto fare un po’ di aria in casa vista la grande puzza di plastica bruciata.