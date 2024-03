Il Corriere della Sera asfalta Paolo: “Mancherà quanto un acaro della polvere”

NEWS

Debora Parigi | 20 Marzo 2024

Grande Fratello

Lunedì sera Paolo è stato eliminato dal Grande Fratello dopo un televoto flash. Lui ha ricevuto meno voti degli altri e quindi ha dovuto lasciare la Casa. Il giorno successivo, come accade dopo ogni puntata, alcuni giornali hanno commentato e dato le pagelle. Ecco che Il Corriere della Sera proprio su di lui ha rilasciato un commento che non è passato inosservato.

Lunedì è andata in onda una puntata del Grande Fratello in cui c’è stata una doppia eliminazione e un nuovo finalista. Il finalista è stata Massimiliano Varrese, mentre gli eliminati sono stati prima Anita e poi Paolo. I due veterani, quindi, non hanno raggiunto la Finale davvero per un soffio.

Dopo ogni puntata ci sono dei quotidiani, delle riviste e dei blog che fanno il commento della puntata e pubblicano le pagelle di concorrenti e cast. Il Corriere della Sera è uno di questi e spesso le pagelle sono davvvero pungenti. Così è stato dopo la puntata di lunedì scorso nei confronti di Paolo. Non gli hanno dato la sufficienza, infatti si è preso un 5- con un “nessuno si era accorto fosse ancora in gioco”.

Ma non finisce qui perché poi il commento alla pagella, molto lungo, non ha peli sulla lingua. La giornalista Grazia Sambruna prima parla della storia d’amore dell’ex concorrente con Letizia. “Una love story talmente loffia e noiosa da fare muffa al solo pensiero”, scrive. “I due, coppia fissa da mesi, non sono riusciti a meritare quasi mai blocchi in diretta perché interessanti e vivaci quanto un paio di platesse bollite”.

E poi la pagella di Paolo pubblicata da Il Corriere della Sera si conclude con una bella stoccata: “L’unico segnale di vita che il macellaio sia stato in grado di regalare in sei mesi di reality è quel suo ditino sempre alzato in diretta, come a voler intervenire. Senza mai, puntualmente, dire nulla. Macherà? Sì sì, quanto un acaro della polvere”. Non ci credete? Ecco di seguito lo screen della pagella pubblicata sul sito del quotidiano:

Pensiamo che Paolo non prenderà tanto bene questo commento.