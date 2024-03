Anticipazioni Endless Love puntata 21 marzo: Nihan incontra Kemal sulla barca

NEWS

Andrea Sanna | 20 Marzo 2024

Endless Love

Streaming e anticipazioni di Endless Love per la puntata di oggi 21 marzo: Nihan incontra Kemal sulla barca e…

La puntata di oggi 21 marzo cosa prevede? Ecco le anticipazioni di Endless Love con tutti i dettagli sulle puntate e streaming.

Anticipazioni Endless Love oggi 21 marzo

Che cosa sappiamo della puntata di oggi 21 marzo di Endless Love?

L’episodio odierno ha una trama sempre molto avvicente. Le anticipazioni di Endless Love informano che Nihan (interpretata da Neslihan Atagül) spera di poter lenire le sue ferite rifugiandosi nella barca, dove poco dopo incontra Kemal. Con sincerità la donna non nasconde i suoi sentimenti, ma davanti all’ostilità del suo ex gli chiede di andare via da Istanbul.

Non la pensa dello stesso avviso invece Kemal (l’attore Burak Özçivit), deciso a restare e vendicarsi del suo rivale. Le anticipazioni di Endless Love informano che Leyla dalla sua prova a sconsigliare al suo amico una mossa di questo tipo, perché troppo avventata e potrebbe ritorcersi contro.

Nel mentre Ozan aggredisce Emir (ovvero l’attore Kaan Urgancıoğlu), perché vede che ques’ultimo tradisce Nihan con Banu. La trama di Endless Love, secondo le anticipazioni, prosegue con Ozan molto infastidito dagli atteggiamenti di Emir con la sorella, Nihan.

Sul lato degli affari, Kemal conquista in maniera del tutto inaspettata un vantaggio strategico nella società di Emir. Durante un incontro con i quattro soci al vertice della holding, Onder e Galip credono che Emir stia perdendo il controllo della situazione. Emir si giustifica affermando di avere tutto a bada e di riuscire a poter manipolare Kemal come meglio crede.

Tutte le puntate della serie turca

Scoperte tutte le anticipazioni di Endless Love concentriamoci su altro.

Sappiamo quanti sono in tutto gli episodi? Le puntate turche di Endless Love sono divise in due stagioni. La prima da 35 episodi, mentre la seconda da 34. In Turchia hanno avuto una durata tra i 120-150 minuti.

Nella versione Europea oltre alla traduzione di Endless Love gli episodi sono più brevi, di circa 40-50 minuti. E in Italia? Da noi il serial turco ha una durata di 25-35 minuti circa.

Come finisce Endless Love? A questa domanda eviteremo ai fini di non fare spoiler e vi consigliamo di vedere tutte le puntate.

Quando va in onda Endless Love

Scoperte tutte le anticipazioni di Endless Love così come tutte le puntate della serie, passiamo ad altro.

Sappiamo quando va in onda Endless Love durante la settimana? Per tenere alti gli ascolti Mediaset ha cambiato la sua programmazione introducendo una nuova serie turca. Per vederla dovrete sintonizzarvi dal lunedì al venerdì alle 14:10.

Ma non solo, perché anche il sabato Endless Love ci concede un bel po’ di tempo a disposizione: dalle 14:30 alle 16:30.

Endless Love: dove vederlo in TV e streaming

Ogni singolo episodio di Endless Love dove vederlo? Tutte le puntate si possono seguire in TV su Canale 5 negli orari precedentemente indicati.

E in streaming? Lo streaming italiano è presente sulla piattaforma di Mediaset Infinity, sia sito che app. Dopo aver effettuato l’accesso e/o registrazione potete godervi tutte le puntate di Endless Love.

A domani con altre interessanti anticipazioni di Endless Love.