Nel corso degli anni nella casa del Grande Fratello sono nate numerose coppie, alcune delle quali hanno computo poi il grande passo e si sono sposate. Ma chi è arrivato all’altare? Scopriamolo.

Le coppie nate al Grande Fratello che si sono sposate

In quasi 25 anni di Grande Fratello sono numerose le coppie che sono nate all’interno della casa più spiata d’Italia. Non tutte però hanno superato i problemi post reality e in poche sono sopravvissute.

C’è anche però chi è riuscito ad arrivare all’altare e a compiere il grande passo. Vediamo dunque quali sono le coppie che si sono sposate dopo essersi innamorate al GF.

Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli: il sì dopo il Grande Fratello

Una delle coppie più storiche è senza dubbio quella formata da Katia Pedrotti e Ascanio Pacelli.

Come I fan storici ricorderanno, i due hanno preso parte alla quarta edizione del reality, nel lontano 2004.

L’anno seguente così Katia e Ascanio, dopo aver dato il via alla loro bellissima storia d’amore, si sono uniti in matrimonio.

Dalle loro nozze sono poi nati due figli: Matilda e Tancredi.