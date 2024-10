Chi è stato eliminato nella puntata di lunedì 14 ottobre 2024 del Grande Fratello? Lo abbiamo scoperto nel corso dell’ottava puntata in diretta su Canale 5. Ecco il risultato del televoto letto da Signorini.

L’eliminato del Grande Fratello il 14 ottobre 2024

La puntata del Grande Fratello va avanti senza interruzioni, tra un balletto coreografato da Enzo Paolo Turchi e le emozioni delle sorprese. Di quest’ultimo gruppo fa parte quella fatta a Ilaria Galassi da parte della signora alla quale ha fatto da badante. Non sono mancati confronti tra le ‘coppie’ delle casa, così come il chiarimento tra Enzo Paolo e la moglie Carmen Russo.

In un secondo momento, il conduttore ha dato i primi risultati del televoto ormai chiuso. A salvarsi subito sono stati, non in ordine di preferenza, Yulia (21%) seguita da Clayton (12%) e Tommaso (33%). A rischio eliminazione sono rimasti Amanda Lecciso, Michael ed Helena Prestes, la quale ha affermato che avrebbe voluto vedere uscire Amanda perché le sta antipatica.

Ma chi è stato eliminato dal Grande Fratello nella puntata del 14 ottobre 2024 dopo il televoto? In un secondo momento, dunque, Signorini ha ripreso la lettura del risultato e ha affermato che a salvarsi ancora sarebbe stata Helena (22%). Dunque, Michael ha dovuto abbandonare la casa. “Vi volevo ringraziare, voglio tornare a casa. Un percorso bellissimo, mi mancherete“, ha esclamato.

Cosa ha deciso il pubblico a casa? Tommaso ha preso più voti di tutti con il 33%, mentre Amanda ha guadagnato l’8% e Michael solo il 4%. Ve lo aspettavate?