Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello e nel corso della diretta ci sarà una nuova eliminazione. Mezza casa è al televoto ma solo una persona lascerà la casa. Ma cosa accadrà dunque? Ecco cosa dicono i sondaggi.

Chi sarà eliminato dal Grande Fratello?

Sta per arrivare una nuova puntata del Grande Fratello e anche stavolta non mancheranno i colpi di scena. Stasera come se non bastasse ci sarà una nuova importante eliminazione e un altro concorrente dovrà abbandonare il reality show di Canale 5 una volta per tutte. A finire al televoto è stata mezza casa. Ben 9 inquilini si stanno infatti scontrando in questi giorni, ma solo uno di loro dovrà dire addio al programma. A darsi battaglia sono Amanda Lecciso, Eva Grimaldi, Giglio, Iago Garcia, Javier Martinez, Jessica Morlacchi, Maxime Mbanda, Pamela Petrarolo e Shaila Gatta. Ma cosa accadrà e chi avrà la peggio?

Anche in questa circostanza nelle ultime ore abbiamo aperto un sondaggio sul nostro sito e vi abbiamo chiesto di votare il vostro concorrente preferito. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto. A risultare i meno votati, e quindi a rischio eliminazione, sono a pari merito Pamela e Maxime con il 2%. A seguire troviamo Eva con il 3%, Jessica con il 6% e Giglio con il 7%. E ancora Amanda con il 12% dei voti, Shaila con il 16% e Iago con il 24%. Il più votato e il più amato è invece Javier, che ottiene il 26% delle preferenze.

Stando all’esito dei sondaggi dunque potrebbe essere uno tra Pamela Petrarolo e Maxime Mbanda a lasciare la casa del Grande Fratello. Fino alla diretta di questa sera, momento in cui verrà chiuso il televoto, le cose potrebbero però ancora cambiare.

Ma chi sarà stavolta a dover addio al programma? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento come sempre alle 21:30 su Canale 5.