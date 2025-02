Stando alle ultime indiscrezioni emerse in rete nelle ultime ore, Angelica Montini, prima di conoscere Fedez, avrebbe avuto una storia con uno degli ex tronisti più famosi e noti di Uomini e Donne.

Il retroscena su Angelica Montini

Il nome di Angelica Montini negli ultimi giorni è diventato noto ai più. La scorsa settimana infatti Fabrizio Corona ha associato la giovane stilista a Fedez e ha parlato di una presunta relazione che ci sarebbe stata tra i due e che sarebbe durata per anni, nonostante il cantante fosse sposato con Chiara Ferragni. La notizia naturalmente in breve ha fatto il giro del web e a quel punto sono emersi una serie di retroscena che hanno lasciato allibiti i più. Nel mentre l’influencer ha confermato i tradimenti del suo ex marito e per la prima volta ha rotto il silenzio dopo mesi.

Anche Fedez è stato costretto a intervenire e ha così fatto chiarezza sul suo rapporto con Angelica, rivelando cosa sarebbe accaduto tra loro. La Montini invece ha preferito rimanere in silenzio e ha assistito da lontano al caos mediatico che ha travolto i Ferragnez. In queste ore però è spuntata una nuova voce di corridoio che coinvolge proprio la stilista. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Stando a quanto riferisce il portale di Fabrizio Corona, Dillinger News, prima di conoscere Fedez Angelica Montini avrebbe avuto una storia con uno degli ex tronisti di Uomini e Donne più noti di sempre. Di chi parliamo? Nientemeno che di Andrea Damante. Secondo il sito, i due si sarebbero frequentati anni fa ma al momento non è chiaro cosa sarebbe accaduto tra loro.

Naturalmente vi invitiamo come sempre a prendere questi pettegolezzi con le pinze. Attualmente infatti non ci sono prove che confermerebbero questa presunta conoscenza e i diretti interessati non hanno confermato le voci di corridoio.